Trend
Galeri
Trend Magazin
Sessiz sedasız boşandılar: Sosyetik çift Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu 15 yıllık evliliğini bitirdi!
Sessiz sedasız boşandılar: Sosyetik çift Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu 15 yıllık evliliğini bitirdi!
2011 yılında aşklarını evlilikle taçlandıran sosyetenin gözde çifti Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu'ndan sürpriz bir haber geldi. 15 yıldır evli olan çiftin sessiz sedasız evliliklerini noktaladığı öğrenildi. Konuyu Günaydın yazarı Bülent Cakurt, bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:12