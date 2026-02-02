Sessiz sedasız boşandılar: Sosyetik çift Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu 15 yıllık evliliğini bitirdi!

21 YIL SONRA AYRI KUTLADILAR

2004'te evlenen Tansa-Can Ekşioğlu çiftinin 21 yıllık evliliklerinin bittiğini herkes benden öğrenmişti. Geçen yaz boşanan çift, bence çok tuhaf iki gün geçirdi! Tansa Hanım, aynı zamanda evlendiği gün olan 29 Ocak'taki doğum gününü, 21 yıl sonra ilk kez Can Ekşioğlu olmadan, Can Ekşioğlu da 31 Ocak'taki doğum gününü Tansa Hanım olmadan kutladı! Tansa Hanım, son anda Paris'te olan annesi Ender Mermerci ile kardeşi Yosun Reza'nın yanına gitmekten vazgeçince, doğum gününü İstanbul'da kardeşi Derin Mermerci ile kutlarken; Can Bey de erkek arkadaşları ile yeni yaşına Beyoğlu'nda bir mekanda girdi.