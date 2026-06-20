Sessiz sedasız ikinci bahar! Cemiyet bu nikahı konuşuyor!
Cemiyet ve magazin dünyasında bu hafta, Roma'daki sürpriz nikahlardan Birleşik Krallık'tan gelen gurur verici kraliyet nişanlarına kadar oldukça hareketli ve dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Sanatseverleri heyecanlandıran özel sergi etkinlikleri ve yaz öncesi hız kazanan renkli davetlerin yanı sıra, ünlü isimlerin çok konuşulan stil tercihleri de haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 06:56