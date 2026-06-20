Sessiz sedasız ikinci bahar! Cemiyet bu nikahı konuşuyor!

Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Sadıkoğlu ile yedi yıllık evliliğini Aralık 2020'de bitiren işadamı Reyhan Baylan, ikinci kez gelin oldu. Reyhan Hanım'ın iki yıllık flörtün ardından evlendiği yeni eşi de tanıdık bir isim:

Finans sektörünün önemli isimlerinden biri olan ve büyük bir hisse senedi fonunu yöneten Haydar Acun. 'Para Batırma Sanatı' isimli kitabın da yazarı olan Haydar Bey'in de daha önce başından bir evlilik geçti ve iki oğlu var.