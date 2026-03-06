Trend Galeri Trend Magazin Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Ünlü oyuncu Akil Öztuna'nın trajik ölümü yıllarca konuşulmuştu. İz bırakan filmlerdeki performansıyla hafızalara kazınan sanatçının kızının kendisinden daha ünlü olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.03.2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 13:28
Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Yeşilçam'ın kült filmi Tosun Paşa, izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş. Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti..

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

İŞTE AKİL ÖZTUNA'NIN KIZI AYTAÇ ÖZTUNA...

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Aytaç Öztuna Kimdir?

Aytaç Öztuna, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda sahnelenen Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında adlı oyunu ile tiyatroya başlayan Aytaç Öztuna, dans eğitimleri de aldı. Aytaç Öztuna, Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık tiyatrosu gibi birçok tiyatroda uzun yıllar oyunculuk yaptı. Ayrıca dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

1986'da Kezban rolünü oynadığı Güzelim adlı filmde Tarık Tarcan, Serpil Çakmaklı ve Necati Bilgiç ile rol alan Aytaç Öztuna, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Erdal Özyağcılar ve Serra Yılmaz ile rol aldığı Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç adlı filmde Aytaç rolünü oynadı.

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Aytaç Öztuna 2011 yılında senaryosunu Erdoğan Kar'ın yazıp, yönettiği Kadife Büyük Ana adlı dram filminde başrolde Kadife Ana karakterini canlandırdı. Son olarak 2014 yılında gösterime giren Evren Duyal ve Sermet Yeşil'in başrolde oynadığı Rüzgarla Bir filminde Zühre rolünü oynadı.

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Şener Şen-İnci Şen

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Ali Şen-Şener Şen

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Macit Flordun-Tardu Flordun

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Burak Kut-Halit Kut

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Bilal İnci - Elif İnci

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel