Set kazasıyla hayatını kaybetmişti…Kızı babasından ünlü çıktı

Yeşilçam'ın kült filmi Tosun Paşa, izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş. Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti.. Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti. Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş. Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş. Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İŞTE AKİL ÖZTUNA'NIN KIZI AYTAÇ ÖZTUNA... Aytaç Öztuna Kimdir? Aytaç Öztuna, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda sahnelenen Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında adlı oyunu ile tiyatroya başlayan Aytaç Öztuna, dans eğitimleri de aldı. Aytaç Öztuna, Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık tiyatrosu gibi birçok tiyatroda uzun yıllar oyunculuk yaptı. Ayrıca dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı. 1986'da Kezban rolünü oynadığı Güzelim adlı filmde Tarık Tarcan, Serpil Çakmaklı ve Necati Bilgiç ile rol alan Aytaç Öztuna, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Erdal Özyağcılar ve Serra Yılmaz ile rol aldığı Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç adlı filmde Aytaç rolünü oynadı. Aytaç Öztuna 2011 yılında senaryosunu Erdoğan Kar'ın yazıp, yönettiği Kadife Büyük Ana adlı dram filminde başrolde Kadife Ana karakterini canlandırdı. Son olarak 2014 yılında gösterime giren Evren Duyal ve Sermet Yeşil'in başrolde oynadığı Rüzgarla Bir filminde Zühre rolünü oynadı. İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler... Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe Şener Şen-İnci Şen Ali Şen-Şener Şen Macit Flordun-Tardu Flordun Burak Kut-Halit Kut Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Genç oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında. Aras Bulut İynemli uzun yıllardır birlikte olduğu ve kısa bir ayrılık yaşadığı oyuncu sevgilisi Bige Önal İle ilişkisine ikinci bir şans vermişti. Güzel oyuncu Miray Daner ise gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanın yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan ve şimdilerde verdiği kilolarla kendine hayran bırakan güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı... Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER Son dönemin yakışıklı oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin abisi ile aynı dizide oynadığını ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Aras Bulut İynemli ile abisi oyuncu Orçun İynemli 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde rol arkadaşıydı. ORÇUN İYNEMLİ KİMDİR? Orçun İynemli, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Çukur dizisinin başarılı karakteri Aras Bulut İynemli'nin abisi olan Orçun İynemli; ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında rol aldığı Koçum Benim dizisi ile yaşamış; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Avrupa Yakası ve Hırsız Polis dizilerinde de rol almıştır.