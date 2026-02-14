Trend
Sevgililer gününe Yeşilçay farkı! Nurgül Yeşilçay’dan sevgilisi Necati Kocabay’a gülümseten 14 Şubat jesti!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile kutladı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekildiği romantik bir kareyi paylaşan Yeşilçay, altına düştüğü esprili notla farkını yine ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 14:42