Trend Galeri Trend Magazin Sevgililer gününe Yeşilçay farkı! Nurgül Yeşilçay’dan sevgilisi Necati Kocabay’a gülümseten 14 Şubat jesti!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile kutladı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekildiği romantik bir kareyi paylaşan Yeşilçay, altına düştüğü esprili notla farkını yine ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 14:42
Son dönemde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu kez uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Necati Kocabay'ın sevgililer gününü kutladığı esprili paylaşımla gündeme geldi.

Nurgül Yeşilçay, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de her zamanki doğal ve eğlenceli tavrından ödün vermedi. Uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile bir karesini yayınlayan ünlü oyuncu, klasik romantik mesajların dışına çıkarak takipçilerini gülümsetti.

Paylaşımına eklediği esprili notla ilişkisindeki keyifli anları gözler önüne seren Yeşilçay, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de farkını eğlenceli haliyle ortaya koydu.

İSTANBUL'U TERK ETMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Ünlü oyuncunun bu neşeli paylaşımı, geçtiğimiz aylarda aldığı radikal kararı da akıllara getirdi. İstanbul'un kaosundan sıkılarak şehir dışına taşınma kararı alan ve doğayla iç içe yeni bir hayata adım atan Yeşilçay, huzuru sadece yeni evinde değil, Necati Kocabay ile olan ilişkisinde de bulduğunu kanıtlamış oldu.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, yoğun şehir temposunu geride bırakıp daha huzurlu bir yaşam tarzını seçen isimlerden biri oldu.

Yıllarca İstanbul'da hayatını sürdüren oyuncu, aldığı kararla sevgilisi Necati Kocabay ile İzmir'e yerleşip doğayla iç içe yeni bir düzen kurmayı tercih etmişti.

ÖNCE PANCAR TARLASINDA SONRA AĞAÇ TEPESİNDE!

İstanbul'u bırakarak İzmir'e yerleşen güzel oyuncu, kısa sürede köy hayatının tozunu yuttu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle hayranlarını şaşırtan Yeşilçay, adeta yılların çiftlik sahibi gibi işlere koyulmuştu. Geçtiğimiz günlerde pancar tarlasında çalışan ünlü oyuncu, daha sonradan ise elinde budama makasıyla ağaçların tepesinde görülmüştü.

KÖY HAYATINA TAM ADAPTASYON

İşleri nedeniyle İstanbul-İzmir hattında mekik dokusa da vaktinin büyük bir kısmını köyündeki evinde geçiren Nurgül Yeşilçay, çiftçiliği de usul usul öğrenmeye başlamıştı.

Bahçesindeki ağaçları budarken çekilen görüntülerini paylaşan oyuncu, profesyonellere taş çıkartan azmiyle dikkat çekmişti.

Köy hayatına dair merak edilenleri ise daha önce İstanbul'a bir proje için geldiğine anlatmıştı.

Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada" demişti.

