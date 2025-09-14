Trend Galeri Trend Magazin ‘Sevgilisi var mı?’ Şarkıcı Murat Boz’dan samimi açıklama!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Boz, aşk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 20:47
Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahne aldı.

Ünlü şarkıcı konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AİLEDE GENETİK KALP RAHATSIZLIĞI VAR"

Murat Boz, fit haliyle ilgili sorulan sorulara, "Yemiyorum. Bu iş başka türlü olmuyor. Kafama göre her şeyi tüketemiyorum. Ailede genetik kalp rahatsızlığı var. Babam bypass oldu, amcamı kalpten kaybettik. Bu yüzden dikkat ediyorum. Bu işin formülü gırtlağı tutmak. Yüzde altmışı beslenme" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin 'sevgiliniz var mı?' sorusuna da içtenlikle cevap verdi.

"SEVGİLİNİZ VAR MI?"

Murat Boz, "Bir şey yok ki. Benim aşk hayatımla ilgili konuşulacak bir şey yok. Aşk yaşarken duygularımı açık açık belli ederim. Gizlim saklım yok. Ne varsa o dümdüz.'' diye konuştu.

