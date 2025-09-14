"SEVGİLİNİZ VAR MI?"

Murat Boz, "Bir şey yok ki. Benim aşk hayatımla ilgili konuşulacak bir şey yok. Aşk yaşarken duygularımı açık açık belli ederim. Gizlim saklım yok. Ne varsa o dümdüz.'' diye konuştu.

'Sevgilisi var mı?' Şarkıcı Murat Boz'dan samimi açıklama!