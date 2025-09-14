Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'AİLEDE GENETİK KALP RAHATSIZLIĞI VAR' Murat Boz, fit haliyle ilgili sorulan sorulara, 'Yemiyorum. Bu iş başka türlü olmuyor. Kafama göre her şeyi tüketemiyorum. Ailede genetik kalp rahatsızlığı var. Babam bypass oldu, amcamı kalpten kaybettik. Bu yüzden dikkat ediyorum. Bu işin formülü gırtlağı tutmak. Yüzde altmışı beslenme' ifadelerini kullandı. Gazetecilerin 'sevgiliniz var mı?' sorusuna da içtenlikle cevap verdi. 'SEVGİLİNİZ VAR MI?' Murat Boz, 'Bir şey yok ki. Benim aşk hayatımla ilgili konuşulacak bir şey yok. Aşk yaşarken duygularımı açık açık belli ederim. Gizlim saklım yok. Ne varsa o dümdüz.'' diye konuştu. 'Sevgilisi var mı?' Şarkıcı Murat Boz'dan samimi açıklama! İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci, Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti. Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ile geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 28. yılını kutlamıştı. Reçber'in 'Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz.' notunu düştüğü romantik paylaşım, takdir toplamıştı. İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ