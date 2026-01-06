Trend
Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...
Ekranların genç oyuncusu Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı son tatilden paylaştığı kareler de kısa sürede beğeni topladı. Ünlü çiftin bakın bu sefer ki rotası hangi ülke oldu...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:25