Trend Galeri Trend Magazin Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Ekranların genç oyuncusu Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı son tatilden paylaştığı kareler de kısa sürede beğeni topladı. Ünlü çiftin bakın bu sefer ki rotası hangi ülke oldu...

Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:25
Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Oyunculuğa 2018 yılında 'Ağlama Anne' dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, uzun süredir iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini takipçileriyle paylaşmıştı.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

O anları sevenleriyle paylaşan güzel oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Sıla Türkoğlu aynı zamanda sevgilisiyle sık sık seyahat ediyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Ülke ülke gezerek tatilin tadını çıkaran oyuncu, bu özel anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

26 yaşındaki oyuncunun bu kez durağı İsviçre'nin Zürih şehri oldu.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte seyahatinden kareler paylaşan Sıla Türkoğlu, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Türkoğlu'nun duru güzelliği ise takipçilerini adeta mest etti.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Özel hayatıyla gündemde olan oyuncunun memleketi de zaman zaman merak konusu oluyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Sıla Türkoğlu'nun aslen İzmir Bornovalı olduğu öğrenildi.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

ROCK USTASININ MEMLEKETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk rock müziğinin kendine has tarzıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Teoman, yalnızca şarkılarıyla değil, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündemde kalmayı başarıyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Ünlü sanatçının net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Sevgilisiyle ülke ülke geziyor! Oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yeni durağı orası oldu: Pozlarına beğeni yağdı...

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.