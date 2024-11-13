Şevval Şahin’den beklenen açıklama geldi! 34 milyon TL’ye tatil mi yaptı?

Şevval Şahin'in Paris'te 34 milyon TL'lik tatil yaptığı ileri sürüldü. Boy boy tatilden kareler veren Şahin, hakkındaki iddiayla ilgili de sessizliğini bozdu. Aşk hayatı ve verdiği pozlarla sık sık konuşulan Şahin son olarak tatil iddiasıyla gündeme geldi. Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş ile çıktığı Paris tatilinin 34 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Ünlü manken Şevval Şahin bu iddialara yanıt verdi. 'ABARTMAYIN, ÖYLE BİR ŞEY YOK' Ünlü isim yaptığı açıklamada 'Zannetmiyorum 34 milyonluk. Abartmayın. Öyle rakamlar olur mu lütfen. Öyle bir şey yok' dedi. Şevval Şahin özel hayatıyla ilgili soruya da 'Güzel gidiyor' cevabını verdi.