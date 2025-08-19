Trend Galeri Trend Magazin Şevval Sam'dan şaşırtan itiraf! "Şarkı söylemeyi yeni öğrendim"

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, kariyerine dair samimi itiraflarla gündeme geldi. 52 yaşında olmasına rağmen şarkı söylemeyi yeni öğrendiğini söyleyen Sam, itiraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 12:17
Ünlü sanatçı Şevval Sam, bir radyo programında yaptığı samimi açıklamalarla dinleyicilerini şaşırttı.

52 yaşında olmasına rağmen şarkı söyleme yolculuğunun hala devam ettiğini belirten Sam, "Şarkıyı söylemek sadece o sesi çıkarmaktan ibaret değil. Şarkı söylemeyi yeni öğrendiğimin farkına vardım" dedi.

Ayrıca bazı eski kayıtlarını dinlemekten hoşlanmadığını itiraf eden Şevval Sam, kariyerine dair içten itiraflarıyla dikkat çekti.

Öte yandan ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda değiştirdiği tarzıyla da gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını göstermişti.

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, "Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni imaj yeni repertuar demektir diyen Sam, şöyle devam etmişti:

"Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, Şevval ne yapmış demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum."

Şevval Sam'ın imajına bazı kullanıcılar "Çok yakışmış" derken bazı kullanıcılar ise "uzun halin daha güzeldi" yorumunu yapmıştı.

