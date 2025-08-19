Şevval Sam'dan şaşırtan itiraf! "Şarkı söylemeyi yeni öğrendim"

Ünlü sanatçı Şevval Sam, bir radyo programında yaptığı samimi açıklamalarla dinleyicilerini şaşırttı. 52 yaşında olmasına rağmen şarkı söyleme yolculuğunun hala devam ettiğini belirten Sam, 'Şarkıyı söylemek sadece o sesi çıkarmaktan ibaret değil. Şarkı söylemeyi yeni öğrendiğimin farkına vardım' dedi. Ayrıca bazı eski kayıtlarını dinlemekten hoşlanmadığını itiraf eden Şevval Sam, kariyerine dair içten itiraflarıyla dikkat çekti. Öte yandan ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda değiştirdiği tarzıyla da gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını göstermişti. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 'Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir' ifadelerini kullanmıştı. Yeni imaj yeni repertuar demektir diyen Sam, şöyle devam etmişti: 'Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, Şevval ne yapmış demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum.' Şevval Sam'ın imajına bazı kullanıcılar 'Çok yakışmış' derken bazı kullanıcılar ise 'uzun halin daha güzeldi' yorumunu yapmıştı. SARIYA BOYATTI Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Berfu Yenenler, imaj değişikliğiyle konuşuldu. Yenenler, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla oğullarının karşısına geçen Yenenler, o anları da kayda aldı. Mete annesini görünce şaşırdı ve beğendiğini söyledi. Kuzey ise, 'Birazcık beğenmedim' diyerek annesini şaşırttı. Yenenler o anları, 'Evin minik reislerinin analarına tepkisi' notuyla paylaştı. SAÇLARINI SARIYA BOYATTI Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyattı. Şarkıcının yeni imajı çok konuşulurken sosyal medyada yorum yağdı. 'Ne olmuş böyle', 'Eski hali daha güzeldi', 'Bu haliyle farklı geldi', 'Eski haline alıştığımız için garip geldi' gibi yorumlar yapıldı. SAÇLARINA KIYDI Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun saçlarına veda ederek kısa saçlarıyla yeni bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun sürpriz imaj değişikliği hayranları tarafından çok beğenildi. CEYDA DÜVENCİ DE İMAJ DEĞİŞTİRDİ Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi. Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı. SAÇLARINI BAKIR TONLARINA BOYATTI Düm Tek Tek, Yaz Günü, Geliyorum Yanına, Prenses, Aşk Kaç Beden Giyer, Sıfır Tolerans gibi seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren Hadise imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyattı. Sosyal medyada şarkıcının yeni imajıyla ilgili yorum yağdı. Sosyal medyada, 'Eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı. SAÇLARINI TURUNCUYA BOYATTI Sosyal medyanın sevilen simalarından olan Dila Tarkan, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Uzun yıllar sarı saçlarıyla beğeni toplayan Dila Tarkan, paylaştığı fotoğrafla ters köşe yaptı. Sarı saçlarını turuncu renge boyatan Tarkan, takipçilerini şoke etti.