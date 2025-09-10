Trend Galeri Trend Magazin Şeyda Coşkun'un yasak aşk skandalı bitmiyor! Aldatılan kadın bakın nasıl çileden çıktı: Tokat anı böyle görüntülendi...

Yaşam koçu Şeyda Coşkun'un ünlü iş adamıyla yaşadığı yasak aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan skandal olay sonrasında Coşkun'un M.G.'nin eşi Y.G'den sokak ortasında tokat yemesi polemiği alevlendirmişti. Yaşanan krizden sonra ortaya çıkan tokat anının görüntüleri kısa sürede gündem oldu!

Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 09:27
Uğursay Teğin ile evlilik yapan ve bu evlilikten bir çocuğu bulunan Şeyda Coşkun, boşanma kararı alarak eşinden ayrılmıştı. Ancak şimdi ortaya atılan yasak aşk iddiaları, onu tekrar magazin gündeminin merkezine taşıdı.

İddialara göre Şeyda Coşkun'un yaşam koçluğu hizmeti alan M.G. ile yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Takvim'de yer alan habere göre, ikili beraber gittikleri bir restoranda başka bir çiftin evlilik teklifine alkış tutarken görüntülendi.

Bu görüntüler M.G.'nin eşi Y.G.'nin eline geçince çok sinirlenen Y.G. Coşkun'a hakaret mesajları attı. Mesajların ardından hakaret davası açan Şeyda Coşkun ve Y.G. bunun ardından ise sokakta karşılaştı.

Arkadaşıyla oturan Şeyda coşkun'un yanından geçen Y.G., Coşkun'a hakaret etti. Ardından tartışma alevlenirken Y.G. Coşkun'a ve arkadaşına tokat attı.

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR
Birbirlerine giren Y.G. ve Şeyda Coşkun, karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Coşkun, Y.G.'ye 300 bin liralık tazminat davası açarken Y.G'de Şeyda Coşkun'a dava açtı.

TOKAT ANI ORTAYA ÇIKTI!
Şeyda Coşkun'un yasak aşkla anıldığı olay magazin dünyasında büyüyor.

Aldatılan eşin Şeyda Coşkun'a tokat atması gündem olurken, olay anındaki görüntüler ortaya çıktı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, olay anında Y.G., bir kafede oturan Şeyda Coşkun ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nun önünden geçti. Coşkun'u gören Y.G. sinirlerine hakim olamayarak arkasından hakaret etti. Hakaretleri duyan Coşkun arkasını dönerek Y.G.'ye "Bana mı dedin?" şeklinde karşılık verdi.

Kısa sürede alevlenen olayda Y.G.'nin "Sana dedim" diyerek Coşkun ve arkadaşına tokat attığı görüldü. Hemen ardından ise Y.G., elinde bulunan menüyü Coşkun'a fırlattı.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından yasak aşk skandalının ne denli büyüyeceği merak konusu oldu.