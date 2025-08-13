Seyircisine küfür iddiası olay oldu! Bülent Ersoy'dan jet yanıt! "Bu konu burada kapanmayacak"

Şunu herkes bilsin ki; 54 yıllık sanat hayatım boyunca beni ben yapan Türk halkına asla saygısızlık etmedim, etmem de mümkün değildir. Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamışken, 54 yıl sonra böyle bir davranış sergilemem zaten söz konusu olamaz.

Seyircim, benim velinimetim, baş tacımdır.

Ve buradan ilan ediyorum:

Benim seyircimle arama girmek hadsizliğinde bulunanlar, her zamanki gibi avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir...!!! Hiç kimsenin gücü, bu büyük sevgi, saygı ve sevdayı yok etmeye yetmez ve yetmeyecektir de...!!!

Ben, Türk halkının kalbinde kök salmış bir Bülent Ersoy'um ve 54 yıldır olduğu gibi bugün de onların hizmetkârıyım.

Beni bilen bilir...!!!

Ben Allah'tan başka kimseden korkmam.

Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha da asla dönmem...!!! Gerçekler neyse, Bülent Ersoy'dan daima onu duyacaksınız...!!! Benim lügatimde eğilip bükülmek, kıvırmak yoktur...!!! Sözüm de duruşum da 54 yıldır değişmedi, değişmeyecek de...!!!

'İnsanın espri anlayışı, zekâsı kadardır.

Zekâsız olana gerçeği anlatmak ise deveye hendek atlatmaktan daha zordur.

Bunu da bir kenara not edin; zira Bülent Ersoy'dan her daim hakikati duyarsınız ve duyacaksınız da.'

Sevgim, saygım ve hürmetim ile bilgilerinize arz olunur efendim.