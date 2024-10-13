Şeyma Subaşı gönlünü kaptırdığı yakışıklı ile romantizmin doruklarında! Sahilde el ele... Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisi ile aşk pozları!

En son eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğününde yaptığı imalı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Meedo'dan boşandığı tarihte ise yeni aşkını ifşa etmişti. Yaptığı her şey sosyal medyada ses getiren olayların kadını fenomen Şeyma Subaşı'nın şu sıralar aşktan ayakları yerden kesilmiş durumda. Bali'de olan Şeyma Subaşı, gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeria kaptırdı. Şeyma Subaşı ile yakışıklı sevgilisi Marlon Teixeria'dan romantik pozlar geldi. İşte sahilde el ele, göz göze olan Marlon Teixeria ile Şeyma Subaşı'nın aşk pozları...