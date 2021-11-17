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Şeyma Subaşı 'kriz' iddialarına kulaklarını tıkadı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa paylaştı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz günlerde ayrılık yaşadığı sevgilisine geri dönmüştü. Bir süredir Miami'de yaşayan Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu yayınlayan Şeyma Subaşı, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 11:18
Şeyma Subaşı ’kriz’ iddialarına kulaklarını tıkadı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa paylaştı!

Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı ilişkisinin bittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şeyma Subaşı ’kriz’ iddialarına kulaklarını tıkadı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa paylaştı!

AYRILIK İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı ’kriz’ iddialarına kulaklarını tıkadı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa paylaştı!

Sevgilisiyle birlikte verdiği pozları hesabından silmeyen sosyal medya fenomeni, konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmamıştı.

Şeyma Subaşı ’kriz’ iddialarına kulaklarını tıkadı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa paylaştı!

DAVETE KATILDILAR

Böylelikle ayrılık iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı, haftalar sonra Meedo diye seslendiği sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir davete katıldı.

Şeyma Subaşı ’kriz’ iddialarına kulaklarını tıkadı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa paylaştı!

"HEY SEN"

Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü bu anı Instagram hesabından paylaştı. Subaşı, kareye, "Hey sen" yazarak kalp emojisi koydu.

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