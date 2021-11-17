Şeyma Subaşı 'kriz' iddialarına kulaklarını tıkadı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa paylaştı!

Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı ilişkisinin bittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AYRILIK İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti.

Sevgilisiyle birlikte verdiği pozları hesabından silmeyen sosyal medya fenomeni, konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmamıştı.

DAVETE KATILDILAR Böylelikle ayrılık iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı, haftalar sonra Meedo diye seslendiği sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir davete katıldı.