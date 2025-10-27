Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi çıktı: Türk iş insanı Sinan Tuna’nın aslanı Meksika’yı karıştırdı!

Çevrecilerin ve hayvan hakları aktivistlerinin tepkilerine neden olan olay; Mexico City'nin Miguel Hidalgo bölgesindeki Polanco semtinde düzenlenen bir partide yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı partiye Brezilyalı DJ Luciano Scaloni, kucağında yavru bir aslanla girince, parti de tüm dikkatler hayvana çevrildi. Elden ele dolaştırılan yavru aslan, partinin maskotu haline gelirken, fotoğraf çektirmek isteyen herkes sıraya girdi.