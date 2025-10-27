Trend
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi çıktı: Türk iş insanı Sinan Tuna'nın aslanı Meksika'yı karıştırdı!
Meksika'daki partiye gizlice sokulan, davetliler tarafından elden ele dolaştırılan yavru aslanın Türk işadamı Sinan Tuna'ya ait olduğu ortaya çıktı. Hayvan hakları aktivistleri ve çevreciler "Aslanın yeri parti değil, ormandır" diyerek tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:06