Trend Galeri Trend Magazin Sezen Aksu ve Nazan Öncel yıllar sonra bir arada! Yeni şarkı haberini böyle duyurdular

İki ünlü şarkıcı Sezen Aksu ve Nazan Öncel, hayranlarını sevindirdi. İki ünlü şarkıcı, yeni şarkı haberini sosyal medyada birlikte yaptıkları paylaşımla duyurdu. İşte o ilgi toplayan paylaşım!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 23:18 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 23:26
"Minik Serçe" lakabıyla milyonların kalbinde taht kuran Sezen Aksu, güçlü sesi ve yazdığı unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Yıllardır dillerden düşmeyen eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyordu.

Gözlerden uzak kalmayı seçen Aksu'nun uzun süredir herhangi bir etkinlikte ya da davette görüntülenmemesi, hayranlarını meraklandırmıştı.

Ancak bu sessizlik geçtiğimiz günlerde son buldu, Sezen Aksu, uzun bir aranın ardından ilk kez kameralara yansımıştı.

Aksu'nun ortaya çıkan kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

Hayranları ünlü sanatçıyı ne kadar özlediğini dile getirmeden edememişti.

İKİ ÜNLÜ ŞARKICIDAN MÜJDE!

Daha önce görüntülenen Sezen Aksu, bu kez yeni bir müjdeyle hayranlarının karşısına çıktı.

YENİ ŞARKI HAZIRLIĞI

Nazan Öncel, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Sezen Aksu'yla yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu.

İŞTE YILLAR SONRA GELEN O POZ!

Nazan Öncel ve Sezen Aksu, yıllar sonra birlikte poz verdi. Böylece yeni şarkıyı da müjdelemiş oldular.

GERÇEK YENİ PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

Bir paylaşım daha yapan Nazan Öncel, 'Erkekler de Yanar' düetinin 3 Nisan'da yayınlanacağını açıkladı.

MİNİK SERÇE'NİN PEK BİLİNMEYEN BİR HASTALIĞI DAHA VAR!

Öte yandan Sezen Aksu, geçen günlerde hakkında bir gerçekle gündeme gelmişti.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları..

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.