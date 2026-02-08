Trend
Sezonun iddialı yapımı geliyor: 'Aynı Yağmurun Altında'nın oyuncusu Türkü Turan: "Senaryo ve ekip beni çok cezbetti"
A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye, 'Aynı Yağmur Altında' dizisinin oyuncuları Türkü Turan ve Sarp Bozkurt ile, 'Mutluyuz mu?' filminin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak ve rol arkadaşı Başak Parlak konuk oldu. Şarkıcı Sena Gül de şarkılarıyla programa renk kattı.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 06:43