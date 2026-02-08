Sezonun iddialı yapımı geliyor: 'Aynı Yağmurun Altında'nın oyuncusu Türkü Turan: "Senaryo ve ekip beni çok cezbetti"

SENA GÜL

"YAŞADIKLARIMI ŞARKIYA DÖKÜYORUM"

Çocukluğumdan beri bu mesleği yapacağıma inanıyordum. Şükür bu yılda ilerliyorum. Sertab Erener gibi bir isimle aynı yer ve şarkıda buluşabileceğim aklıma gelmezdi. Telefon etti bana, 'Ben Sertab' dedi. Ben de 'Hangi Sertab' dedim doğal olarak. "Sertab Erener... Senin şarkılarının sözlerini çok beğendim, elimde çok güzel bir melodi var. Ona şarkı sözü denemek ister misin?" diye sordu. 'Böyledir Benim Ayrılıklarım' şarkısına söz yazdım. Kapandım ve tamamen kendimi verdim. Çok güzel dönüşler aldım. İnanılmaz detaycı biri. Ufak müdahaleleri oldu. Saygı 1 projesinde şarkısını seslendirmiştim, muhabbetimiz arttı. Yedek Anahtarım isimli şarkıda düet yaptık. Gençlere verdiği destek çok kıymetli. Yaşadıklarımı şarkıya döküyorum. Olmayan şeyleri yazamıyorum. Şarkı çıktıktan sonra konserde söylemek dışında asla şarkılarımı dinlemiyorum. Yabancılaşıyorum çünkü. Paptırcem, 12 yaşımda kendi kendime uydurduğum bir mahlastı. Piyano çalarken çektiğim videoları o isimle paylaşıyordum. Sonra Büyük Ev Ablukada'nın bir şarkısını coverlamıştım. Onu da Paptırcem ismiyle paylaştım. Ama yaş geçince bu mahlasın, müziğime uygun olmadığını fark edip kendi ismimi kullanmaya karar verdim. Yıllardır değiştirmek istiyordum ama işler büyüyünce elim geri gitti. Herkes bana 'Cem abla' diyordu. Ben Cem ablayı baya sahiplenmiştim. Paptırcem maskelerimden biri. Ona alışan Sena Gül'e kesin alışır.