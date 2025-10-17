Sibel Can artık babaanne! Engin Can Ural ile Merve Kaya Ural kızlarına kavuştu: Bakın ne isim verdiler...

DÜNYA MARKASI İÇİN ÖZEL DAVET

Dünyaca ünlü ev ve ofis mobilyalarını bünyesinde bulunduran şirket, bir dünya markasını daha Türkiye'ye getirdi. Şirketin bunu duyurmak için verdiği davete, iş, cemiyet ve sanat dünyasından yaklaşık 250 davetli katıldı.

Neslihan Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete katılmak için, markanın dünya başkanı ve bölge direktörü Henning Figge de İstanbul'a geldi. Davete katılan konuklar, Bebek Blues Band'in canlı performansı ve DJ müziğiyle eğlenme imkanı da buldu.



