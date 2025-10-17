Trend
Galeri
Trend Magazin
Sibel Can artık babaanne! Engin Can Ural ile Merve Kaya Ural kızlarına kavuştu: Bakın ne isim verdiler...
Sibel Can artık babaanne! Engin Can Ural ile Merve Kaya Ural kızlarına kavuştu: Bakın ne isim verdiler...
nlü sanat camiasında mutluluk çanları çalıyor… Hem Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri babaannelik heyecanı yaşıyor, hem de moda dünyasında beklenmedik bir sürpriz yaşanıyor. Aşk, aile ve bebek haberlerinin iç içe geçtiği bu gelişmeler, ünlüler dünyasında adeta yeni bir sayfa açtı! Detaylar herkesi şaşırtacak…
Giriş Tarihi: 17.10.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 06:32