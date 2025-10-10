Trend Galeri Trend Magazin Sibel Can ilk göz ağrısının düğünü için 20 milyon harcamıştı...3 yılı geride bıraktılar! Engin Can Ural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması!

Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engin Can Ural 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Merve Kaya ile geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi vermişlerdi. Engin Can Ural 3 yıl önce hayatını birleştirdiği Merve Kaya ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında paylaştığı romantik fotoğrafla kutladı.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:46
1988-1999 yılları arasında evli kalan sunucu Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya'ya 2022'de evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı. Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engin Can Ural 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Bodrum'daki görkemli düğün için 20 milyon TL harcamıştı.

Şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayan ikiliden Engincan Ural, evliliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabında paylaştığı romantik fotoğrafla kutladı.

Engin Can Ural, eşiyle birlikte yer aldıkları kareye "9 Ekim 2022" notuyla paylaştı.

4 YILI GERİDE BIRAKTILAR!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

4 YILI GERİDE BIRAKTILAR!

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı.

Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

"BİR SEVGİYİ ANLAMAK..."

Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın." notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

