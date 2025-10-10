Trend
Sibel Can ilk göz ağrısının düğünü için 20 milyon harcamıştı...3 yılı geride bıraktılar! Engin Can Ural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması!
Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engin Can Ural 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Merve Kaya ile geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi vermişlerdi. Engin Can Ural 3 yıl önce hayatını birleştirdiği Merve Kaya ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında paylaştığı romantik fotoğrafla kutladı.
Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:46