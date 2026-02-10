Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural’dan yeğeni Lina ile sürpriz poz! İşte çok konuşulacak o kare...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ural, son olarak abisi Engincan Ural'ın kızı, yani canı gibi sevdiği yeğeni Lina ile çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.