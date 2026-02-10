Trend Galeri Trend Magazin Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural'dan yeğeni Lina ile sürpriz poz! İşte çok konuşulacak o kare...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ural, son olarak abisi Engincan Ural'ın kızı, yani canı gibi sevdiği yeğeni Lina ile çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:46
Sibel Can ve Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 2022'de Merve Kaya ile nikah masasına oturdu.

Üç yıldır evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İlk kez bu heyecanı yaşayan bir diğer isim de Sibel Can'ın kızı Melisa Ural oldu. Kardeşinin baba olmasının ardından "hala" olmanın sevincini yaşayan Ural, bu özel anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Melisa Ural, son olarak yeni doğan yeğenini kokladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hala ile yeğenin iç ısıtan bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MERAKLA BEKLENEN YENİ KARE GELDİ!

Melisa Ural yeğeni Lina ile yeni bir kare paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf, magazin gündeminin de en çok konuşulanları arasına girdi.

LİNA İLE PAYLAŞIMLARI İLGİ TOPLUYOR

Melisa Ural, kişisel hesabından yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

MİNİK YEĞENİYLE VAKİT GEÇİRİP GEZDİRDİ

Melisa Ural'ın minik yeğeniyle vakit geçirdiği o anlar takipçilerinin beğenisini kazandı.

İşte Melisa Ural'ın minik yeğeniyle ilgi toplayan o pozu!

Yeğeniyle daha önce bu tatlı paylaşımı yapan Melisa Ural, geçtiğimiz günlerde babası Hakan Ural'ın paylaşımını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

İLK KEZ TORUN SEVİNCİ YAŞADI

İlk kez torun sevinci yaşayan Hakan Ural, torununu pusetinde gezdirirken kameralara yansıdı.

KALPLERİ ISITAN PAYLAŞIM!

Hakan Ural, ilk paylaşımını da böylece yapmıştı. Ünlü ismin bu paylaşımı adeta kalpleri ısıtmıştı.

Melisa Ural, daha önce de arkadaşlarının minik Lina'nın etrafını nasıl sardığını gösteren bir paylaşım yapmıştı.

Meraklı gözlerin Lina'nın üstünde olduğu görüldü.

MİNİK LİNA'NIN KIRKI ÇIKTI

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, geçtiğimiz haftalarda yaptığı birbirinden güzel paylaşımlarla yeğeni minik Lina'nın kırkının çıktığını duyurmuştu.

MELİSA URAL'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Melisa Ural Merve Kaya ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

ÖZEL ORGANİZASYON YAPILDI

Ural ailesi, minik Lina'nın kırkına özel bir organizasyon yaptı.

BEYAZ TONLARI TERCİH ETTİLER

Organizasyonda beyaz tonların kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.

HAZIRLANAN MASA İLGİ TOPLADI

Minik Lina'nın pastası ve hazırlanan masa da konukların ilgisini çekti.

MİNİK LİNA'NIN KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU

Minik Lina'ya beyaz ve çiçekli bir kıyafet tasarlandı.

Sibel Can'ın da kıyafetlerini yapan ünlü modacı Amor Garibovic, minik Lina'nın da beyazlar içindeki kıyafetini tasarladı.

'PRENSESLER GİBİ'

Bu minik kıyafeti gören takipçiler ise 'prensesler gibi' demekten kendini alamadı.

İLK GÖRÜNTÜ DE BÖYLECE GELDİ

Minik Lina'nın da ilk görüntüsü böylece verilmiş oldu.

İşte Sibel Can ve Hakan Ural'In torunu minik Lina'nın kırkından ilk kareler!

PRENSES LİNA'NIN AYAĞI GÖRÜNDÜ

İşte Sibel Can ve Hakan Ural'In torunu minik Lina'nın kırkından ilk kareler!

İşte Sibel Can ve Hakan Ural'In torunu minik Lina'nın kırkından ilk kareler!