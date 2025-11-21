Trend Galeri Trend Magazin Sibel Can ve Orhan Gencebay'dan takipçilerine sürpriz! "Benim canım abiciğim"

Sibel Can ve Orhan Gencebay'dan takipçilerine sürpriz! "Benim canım abiciğim"

Türk müziğinin iki dev ismi sosyal medyada adeta kalpleri eritti! Sibel Can ve Orhan Gencebay'dan gelen samimi paylaşımlar, dostluk ve sevgi dolu notlarla gündeme geldi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 21.11.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 12:21
Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

Sibel Can, usta sanatçı Orhan Gencebay ile olan samimi dostluğunu gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

"Benim canım Orhan Abiciğim" notuyla paylaştığı hikaye, müzikseverlerin ilgisini çekti ve kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre de yaptığı paylaşımda Sibel Can'a olan sevgisini dile getirdi.

Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

"Benim canım Sibel'im, seni çok seviyorum" ifadelerini kullanan Gencebay, dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

İŞTE O PAYLAŞIM!

Bu paylaşımlar, Türk müziğinin duayen isimlerinin sahne dışında da birbirlerine olan bağlılıklarını ve sıcak ilişkilerini ortaya koydu.

Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

GEÇTİĞİMİZ AY BABAANNELİK SEVİNCİ YAŞAMIŞTI!

55 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın babaanne olacağını da, 8 Ekim 2022'de evlenen oğlu Engin Can Ural ile gelini Merve Kaya Ural'ın kız bebek beklediklerini ilk olarak Bülent Cankurt'un köşesinden öğrenmiştik.

Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

Ünlü şarkıcının babaanne olduğu da yine ilk olarak Günaydından duyrulmuştu!

Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

Kızlarının ABD vatandaşı olması için Amerika'da doğum yapmaya karar veren ve yaklaşık iki aydır kayınvalidesi Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekleyen Merve Hanım, önceki hafta kızını dünyaya getirmiş.

Sibel Can ve Orhan Gencebay’dan takipçilerine sürpriz! Benim canım abiciğim

Aileye yakın kaynaklardan öğrendiğime göre, anne Merve Hanım'ın da, Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen Lina adını verdikleri kızının da sağlık durumu gayet iyiymiş. Sibel Can da babaanne olmanın mutluluğunu yaşıyormuş. İlk kez baba olan Engin Can Ural'ın da mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Kızlarını sağlıkla büyütsünler.