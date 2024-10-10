Sibel Can'ın biricik oğlu Engincan Ural'dan güzel eşine evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama!

Sevilen sanatçı Sibel Can ile Hakan Ural'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural, Merve Kaya ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti. Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evlilikleri hakkında uzun sürmez yorumları yapılsa da genç çift mutluluklarıyla herkesi yanıltmayı başardı. İki yılı geride bırakan Engincan Ural ile Merve Kaya evlilik yıl dönümlerini romantik kareler ile kutladı. Engincan Ural, düğün kareleri ile eşine aşkını haykırdı. Görümce Melisa Ural da abisinin evlilik yıl dönümünü unutmadı ve sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi...