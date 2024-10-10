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Sibel Can'ın biricik oğlu Engincan Ural'dan güzel eşine evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama!

Sevilen sanatçı Sibel Can ile Hakan Ural'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural, Merve Kaya ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti. Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evlilikleri hakkında uzun sürmez yorumları yapılsa da genç çift mutluluklarıyla herkesi yanıltmayı başardı. İki yılı geride bırakan Engincan Ural ile Merve Kaya evlilik yıl dönümlerini romantik kareler ile kutladı. Engincan Ural, düğün kareleri ile eşine aşkını haykırdı. Görümce Melisa Ural da abisinin evlilik yıl dönümünü unutmadı ve sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:26
Sibel Can’ın biricik oğlu Engincan Ural’dan güzel eşine evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama!

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basmıştı. Melisa yeni yaşını Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafıyla kutlamıştı. Melisa Ural'dan son olarak abisi Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural ile tatil pozu geldi.

Sibel Can’ın biricik oğlu Engincan Ural’dan güzel eşine evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama!

Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engin Can Ural 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.

Sibel Can’ın biricik oğlu Engincan Ural’dan güzel eşine evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama!

Görkemli bir düğünle evlenen çift özel hayatlarını ise magazinden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Sibel Can’ın biricik oğlu Engincan Ural’dan güzel eşine evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama!

Evlilikleri hakkında uzun sürmez yorumları yapılsa da genç çift herkesi yanılttı.

Sibel Can’ın biricik oğlu Engincan Ural’dan güzel eşine evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama!
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