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Sibel Can'ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can, İzmir'de verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Şarkılarını söylerken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sanatçı, sahnedeki samimi halleriyle izleyenleri de duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:38
Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can, İzmir konserinde sahne aldığı sırada duygusal anlar yaşadı. İzleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Sibel Can, şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

O anlarda alanda duygusal bir atmosfer oluşurken, izleyiciler sanatçının içten performansına büyük bir sevgiyle eşlik etti.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

ALİŞAN DA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayata gözlerini yummuştu. Alişan, kardeşinin vefatının ardından Eyşan ve Ceylan adındaki iki yeğenini hiç yalnız bırakmadı, maddi ve manevi olarak onların yanında oldu.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından yeğenlerine hem amcalık hem de babalık yapan Alişan, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

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Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Telefonla yayına katılan yeğenlerinin sesini duyan ünlü şarkıcı, hislerine hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Alişan'ın duygu yüklü anları ekran başındakileri de etkiledi.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Öte yandan geçen günlerde Z kuşağının beğenilerini takip eden Alişan'a, bu konuda en büyük destek 16 yaşına giren Eyşan'dan geldi.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

'SENİN SESİNE UYGUN AMCA'
Eyşan, amcasının geçmiş yıllarda popüler olan Yalçın Polat imzalı Kadere Bak adlı şarkıyı okumasını istedi. "Bu şarkı tam senin sesine uygun. Mutlaka okumalısın" diyen yeğenine kulak veren Alişan, şarkıyı seslendirmek için söz yazarıyla anlaştı.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Ünlü şarkıcının, yeğenine "Eğer bu şarkı tutarsa gelirinin yarısı senin" diyerek jest yaptığı öğrenildi.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

KADERE BAK
Kadere bak, bilmem neden beni buldu Alıştırdı kendine, git gide ben oldu Sökemiyorum içimden kök saldı Yüreğime / Zaman durdu / Hayat durdu Aşk durdu / Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor / Duymuyor sözümü / Kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor bulandırıyor

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Sevilen şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybederek hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla ebediyete uğurlanmıştı.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Ünlü türkücü, koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından sonra zor günler yaşamış ve uzun bir süre toparlanamamıştı.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Alişan, kardeşinden geriye kalan en kıymetli emanetler olarak gördüğü yengesi Merve Tektaş ve üç yeğenine büyük bir özveriyle sahip çıkıyor.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Acısını yüreğinde taşıyan sanatçı, ailesine kol kanat gererek hem kardeşine olan bağlılığını hem de vefasını her fırsatta gösteriyor.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Ünlü isim geçen günlerde yengesi Merve Tektaş'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. "Kardeşimi hep mutlu ettiğin için teşekkür ederim" diyen Alişan, vefasını bir kez daha gösterdi.

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

İşte sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

İREM HELVACIOĞLU İLE KARDEŞİ

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ