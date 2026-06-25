Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

ALİŞAN DA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayata gözlerini yummuştu. Alişan, kardeşinin vefatının ardından Eyşan ve Ceylan adındaki iki yeğenini hiç yalnız bırakmadı, maddi ve manevi olarak onların yanında oldu.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından yeğenlerine hem amcalık hem de babalık yapan Alişan, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.