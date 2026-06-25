Sibel Can’ın duygusal anları...Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can, İzmir konserinde sahne aldığı sırada duygusal anlar yaşadı. İzleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Sibel Can, şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda alanda duygusal bir atmosfer oluşurken, izleyiciler sanatçının içten performansına büyük bir sevgiyle eşlik etti. ALİŞAN DA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI... Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayata gözlerini yummuştu. Alişan, kardeşinin vefatının ardından Eyşan ve Ceylan adındaki iki yeğenini hiç yalnız bırakmadı, maddi ve manevi olarak onların yanında oldu. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından yeğenlerine hem amcalık hem de babalık yapan Alişan, canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Telefonla yayına katılan yeğenlerinin sesini duyan ünlü şarkıcı, hislerine hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Alişan'ın duygu yüklü anları ekran başındakileri de etkiledi. Öte yandan geçen günlerde Z kuşağının beğenilerini takip eden Alişan'a, bu konuda en büyük destek 16 yaşına giren Eyşan'dan geldi. 'SENİN SESİNE UYGUN AMCA' Ünlü şarkıcının, yeğenine 'Eğer bu şarkı tutarsa gelirinin yarısı senin' diyerek jest yaptığı öğrenildi. KADERE BAK Sevilen şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybederek hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla ebediyete uğurlanmıştı. Ünlü türkücü, koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından sonra zor günler yaşamış ve uzun bir süre toparlanamamıştı. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Alişan, kardeşinden geriye kalan en kıymetli emanetler olarak gördüğü yengesi Merve Tektaş ve üç yeğenine büyük bir özveriyle sahip çıkıyor. Acısını yüreğinde taşıyan sanatçı, ailesine kol kanat gererek hem kardeşine olan bağlılığını hem de vefasını her fırsatta gösteriyor. Ünlü isim geçen günlerde yengesi Merve Tektaş'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. 'Kardeşimi hep mutlu ettiğin için teşekkür ederim' diyen Alişan, vefasını bir kez daha gösterdi. İşte sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... İREM HELVACIOĞLU İLE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ GÖZDE KOCAOĞLU - RIZA KOCAOĞLU CANER CİNDORUK- MÜNİR CAN CİNDORUK KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ'UN ABİSİ CEM TATLITUĞ BARIŞ ARDUÇ'UN ERKEK KARDEŞLERİ KAAN URGANCIOĞLU- CAN URGANCIOĞLU SERHAT ÖZCAN - REHA ÖZCAN TÜRKAN ŞORAY VE KIZ KARDEŞLERİ İSMAİL HACIOĞLU- KARDELEN HACIOĞLU ŞENER ŞEN VE KIZ KARDEŞİ İNCİ ŞEN SARP AKKAYA-ESRA AKKAYA-KAYA AKKAYA AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ