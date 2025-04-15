Trend Galeri Trend Magazin Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!

Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ı gözlerden uzakta büyüttü. Şimdilerde 30 yaşında olan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, imajını tazeledi. İşte Melisa Ural'ın son hali!

Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 20:51
Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albüm çıkardı. Ünlü şarkıcı yeni albümü için imaj değişikliğine gitmişti.

Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI

Yıllarca saçlarını siyah veya kahverengi tonlarında kullanan şarkıcı, yeni imajıyla hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!

YENİ TARZI ŞAŞIRTTI!

Son olarak katılacağı bir program öncesi tercih ettiği kıyafeti paylaşan ünlü sanatçı tercih ettiği farklı tarz ile büyük şaşkınlık yarattı.

Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!

İŞTE YENİ HALİ!
Maskulen bir tarz benimsediği imajında kravat da kullanan Sibel Can'ı gören takipçileri övgüler yağdırdı.

Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!

"Çok şık ve çok güzelsin harika, sizi çok seviyorum 💖💕🥰Pamuk kalpli güzellik" gibi yorumların yanı sıra "İnsanın her hali mi güzel olur..." gibi yorumlarıyla hayranlarından tam not aldı.