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Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!
Sibel Can’ın gözlerden uzakta tuttuğu kızı Melisa Ural’ı hiç böyle görmediniz! İşte yepyeni imajı!
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ı gözlerden uzakta büyüttü. Şimdilerde 30 yaşında olan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, imajını tazeledi. İşte Melisa Ural'ın son hali!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 20:51