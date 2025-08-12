Trend
Sibel Can'ın yakışıklı oğlu Emir Aksüt 25 yaşında girdi! Sosyal medyada 'maşallah' yorumları yağdı...
Sahne şovları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Sibel Can, sosyal medya hesabından 25 yaşına giren oğlu Emir Aksüt'ün doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, yaptığı duygusal paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcılarından genç Aksüt'e "Maşallah" yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 10:25