Sibel Can’ın yakışıklı oğlu Emir Aksüt 25 yaşında girdi! Sosyal medyada ’maşallah’ yorumları yağdı...

Sahne şovları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Sibel Can, sosyal medya hesabından 25 yaşına giren oğlu Emir Aksüt'ün doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, yaptığı duygusal paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcılarından genç Aksüt'e "Maşallah" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 10:25
Pop müziğin başarılı isimlerinden olan Sibel Can, sadece kariyeri ile değil özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminin baş sıralarında yer alıyor.

Sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan başarılı şarkıcı, son olarak duygusal bir paylaşımla gündeme geldi.

Can, , 2000 – 2010 arasında Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, 25. yaşını kutladı.

Nostaljik bir paylaşım yapan Sibel Can, yayınladığı kareye, "Canım oğlum seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın." notunu düştü.

Sibel Can'ın paylaşımı kısa sürede beğeni toplarken, Instagram kullanıcıları genç Aksüt için "Maşallah" yorumları yaptı...

