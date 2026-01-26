Trend
'Sihirli Annem'de birlikte rol almışlardı... Gül Onat dostu Mümtaz Sevinç'i ölüm yıl dönümünde andı: "Bizi çok erken bıraktın"
'Sihirli Annem' dizisinde 'Umur' karakteriyle hafızalara kazınan Mümtaz Sevinç, 2006 yılında sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevinç'in aynı dizide birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Gül Onat dostunu, "Bizi çok erken bıraktın" diyerek ölüm yıl dönümünde andı.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 08:54