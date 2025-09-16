"Sihirli Annem"in Perihan Peri'siydi! Kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Gül Onat Duman yardım istedi: "Dualarınızı eksik etmeyin dostlar"

Dönemin yüksek ücretli assolistlerinden bunalan Aslan, yeni bir dönem başlatarak ciddi müzik eğitimi olmayan ama sahne ışığı taşıyan isimlere şans vermek istedi. Türker İnanoğlu'nun önerisiyle Seda Sayan'ı sahneye çıkartan Aslan, onu Harika Avcı ile birlikte eğiterek Maksim Gazinosu'nda assolist yaptı. Bu adım, hem Seda Sayan'ın hem de Türk gazino tarihinin dönüm noktalarından biri oldu.