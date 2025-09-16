Trend
"Sihirli Annem"in Perihan Peri'siydi! Kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Gül Onat Duman yardım istedi: "Dualarınızı eksik etmeyin dostlar"
Bir zamanlar Türk televizyonlarının sevilen dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakterine hayat veren Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yeni bir paylaşım yapan usta oyuncu, takipçilerinden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:50