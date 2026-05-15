Sihirli Annem’in usta isimleri Nevra Serezli ve Ayşen İnci anlattı: Çocuk işi yoktu, biz o açığı kapattık

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu, senaryosunu Arzu Yurtseven'in üstlendiği; kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Ecrin Su Çoban, Doğa Rutkay, Bekir Aksoy ve Jess Molho gibi isimleri barındıran "Sihirli Annem: Periler Okulu" filmi, bugün vizyona girdi. "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin yakaladığı başarının ardından yepyeni bir seriyle beyaz perdeye dönen ekip, periler dünyasının derinliklerinde; heyecan verici bir değişimin merkezine kurulan yepyeni Periler Okulu'nda geçen nefes kesen bir macerayı gözler önüne seriyor. Bu keyifli proje öncesi Nevra Serezli ve Ayşen İnci ile bir araya geldik. Usta oyuncular ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerden bahsettik.