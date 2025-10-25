Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren ilişkilerinin bittiğini de ağustosta ilk benden öğrenmiştiniz. Son bir yılda birçok kez ayrıldıkları yolunda çıkan dedikodular sonunda gerçek olmuş,

Demet Hanım, "Birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık" demişti. Ancak yine ilk ağızdan öğrendim ki, ayrılığa fazla dayanamayıp barışmışlar. Ayrılık sebebinin ne olduğunu öğrenememiştik ama sorun neyse halledip barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlar. Umarım mutlulukları daim olur.



