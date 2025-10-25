Trend
Sima Tarkan'dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....
Sosyetenin gözde ismi Sima Tarkan Başoğlu, bu kez herkesi şaşırtan bir gizlilik hamlesiyle gündemde!
Bülent Cankurt'un özel haberine göre, üç aylık hamile olan Sima Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıklamak için görkemli bir cinsiyet partisi düzenledi ama... öyle sıradan bir parti değil! İşte herkesin şaşıracağı o detaylar...
Giriş Tarihi: 25.10.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 06:44