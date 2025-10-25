Trend Galeri Trend Magazin Sima Tarkan'dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

Sima Tarkan'dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

Sosyetenin gözde ismi Sima Tarkan Başoğlu, bu kez herkesi şaşırtan bir gizlilik hamlesiyle gündemde!
Bülent Cankurt'un özel haberine göre, üç aylık hamile olan Sima Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıklamak için görkemli bir cinsiyet partisi düzenledi ama... öyle sıradan bir parti değil! İşte herkesin şaşıracağı o detaylar...

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 25.10.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 06:44
Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

Geçen ay evliliklerinin birinci yılını kutlayan Sima Tarkan-Mark Başoğlu çiftinin evliliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını yazmıştım.

Üç aylık hamile olan Sima Tarkan Başoğlu'nun, son dönemde adet olduğu üzere, cinsiyet partisi ile bebeğinin cinsiyetini duyuracağını da eklemiştim. Sima Hanım, geçenlerde cinsiyet partisini yaptı ve davetlilerine bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

Ancak partiye katılmayan eşinin dostunun bundan haberi olmadı. Çünkü Sima Hanım'ın, cinsiyet partisini, müthiş bir gizlilik içinde yaptığını öğrendim. Parti öncesi, mekana, dışarıya bilgi ve fotoğraf sızdırmayacağına dair gizlilik sözleşmesi imzalatan Sima Hanım, bununla da yetinmeyip parti sırasında garsonlar başta olmak üzere bütün personelin cep telefonlarını da toplatmış.

Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

Konuklardan da paylaşım yapmamalarını rica etmiş. Sosyal medya fenomeni ve influencer olarak tanınan, attığı her adımı sosyal medyada paylaşan Sima Hanım cinsiyet partisini niye bu kadar gizli tuttu anlayamadım. Neyse bunca gizeme rağmen bebeğin cinsiyetini öğrendim. Ablası Dila Tarkan Doğruer gibi, Sima Hanım'ın da bir oğlu olacak...

Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

AYRILIĞA DAYANAMADILAR
Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren ilişkilerinin bittiğini de ağustosta ilk benden öğrenmiştiniz. Son bir yılda birçok kez ayrıldıkları yolunda çıkan dedikodular sonunda gerçek olmuş,

Demet Hanım, "Birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık" demişti. Ancak yine ilk ağızdan öğrendim ki, ayrılığa fazla dayanamayıp barışmışlar. Ayrılık sebebinin ne olduğunu öğrenememiştik ama sorun neyse halledip barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlar. Umarım mutlulukları daim olur.


Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

ÜNLÜ ŞEFLE LEZZET ŞÖLENİ
Ülkemizi kapı komşusu yapan dünyaca ünlü Hollywood yıldızları, futbolcular ve iş insanlarına, gastronomi dünyasının yıldızları da eklendi. İstanbul'un elitleri, son birkaç aydır dünyaca ünlü şeflerin ellerinden yemek yer oldu.

Dünya gastronomi sahnesinin yıldız isimlerinden biri olan, Michelin yıldızlı Josh Angus da, Etiler'deki ünlü Japon restoranında iki gün üst üste damaklara bayram ettirdi. Japon mutfağının inceliklerini İngiliz mutfak tekniğiyle ustaca harmanlayan Angus, İstanbullulara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı. Birçok ünlü isim de Angus'un yemeklerini tatmak için restorana akın etti.



Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

ÇOK KARIŞTIRMIŞ
Survivor yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan oyuncu-infulencer Merve Oflaz, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Merve Oflaz, hafta içinde katıldığı bir davette, eklektik bir tarz ortaya koymak istemiş.

Ancak leoparlı parlak ceketi, içindeki bağlamalı bluzu, şortu ve botu ile hem renk olarak hem de stil olarak karmakarışık bir görüntü sergiliyordu. Bu tarz iddialı bir parça giyerken diğer parçaları daha sade seçmek ve minimal tercihler yapmak gerekiyor. Bunu, ona birisinin söylemesi gerek sanırım.

Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

TREND RADARI

Bu yıl süetler altın çağını yaşıyor. Aksesuardan giyime her yerde süet materyali göreceğiz. Özellikle koyu kahve tonları kasım ayının favorilerinden biri.


Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

Bu sezon klasik çizmelerin yanında artistik görünümlüler de yer alıyor. Modanın geçici parçalarından biri gibi görünse de, arada cesur olmak isteyenler için bu abartılı detaylara sahip olan ayakkabı ve botlar bu kış öne çıkacak.


Sima Tarkan’dan gizemli cinsiyet partisi! Gizlilik sözleşmesinden telefon yasağına.... Peki bebeğin cinsiyeti ne? İşte cevabı....

Bu sezonun en eğlenceli detaylarından biri de püsküller olacak. Özellikle tek bir detaylı değil, tüm görünümlere hakim olan püsküller cesur görünmek isteyenler için birebir.