Simge Sağın geçmişine sünger çekti: İlişkilerindeki o hatayı geride bıraktı! "20'lerimde yapıyordum ama..."

Yeni ilişkisiyle adından söz ettiren Simge Sağın, bu kez geçmişine dair yaptığı çarpıcı bir açıklamayla gündeme geldi. 20'li ve 30'lu yaşlarında düştüğü o hatayı bir kenara bırakan ünlü şarkıcı, artık ilişkilerinde taviz vermeyeceği kuralını açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 14:31
Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve etkileyici sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın, Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

4 YIL SONRA AŞK ORUCUNU BOZDU!

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine sürpriz bir haberle bomba gibi düşmüştü. Daha önce yaptığı açıklamada, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" diyen Sağın'ın, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

DJ İlkay Şencan ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcının, 4 yıllık aşk orucunu bozması hayranlarını şoke etmişti.

GEÇMİŞİNE SÜNGER ÇEKTİ...

Sürpriz ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Simge Sağın, konuk olduğu programdaki çarpıcı açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi. İlişkilerinde yaşadığı ayrılık sürecine dair konuşan Sağın, 'Ayrılıklarımı çok klas yaşıyorum' dedi. 20'li yaşlarındaki o alışkanlığını artık geride bıraktığını belirten ünlü şarkıcı, hayatındaki bu büyük değişimi şu sözlerle anlattı:"

"GÜZEL AYRILMAK LAZIM"

"Ayrılıklarımı çok klas yaşıyorum. Çok iyi ayrılırım. Güzel ayrılmak lazım çünkü güzel anlar oluyor ve ayrılırken genelde insanlar birbirlerine giriyorlar ve ben bu şeyleri sevmiyorum. Bunlar daha 20'lerimde 30'larımda yaşadığım durumlardı. Ama daha büyüdükçe insanlarla kötü ayrılmanın üstünde kötü bir toz bıraktığını hissediyorum. Kötü hissediyorum ne gerek var ki yani. Olmadığını anladığım anda yolları ayırmak hoşuma gidiyor"

Simge Sağın, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşarak merak uyandıran açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, nazara karşı temkinli olduğunu belirtirken, mutluluğunu ve hislerini samimi sözlerle paylaşmıştı.

Yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Sağın, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize" demişti.

"NAZARA GELMEK İSTEMİYORUM"

İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider" diye konuştu. "El ele ne zaman görürüz" sorusuna da yanıt veren Sağın, "Yakında" diyerek gülmüştü.

ÇİÇEKLİ SELFİESİ ÇOK KONUŞULDU!

4 yıllık yalnızlığı biten ünlü şarkıcı geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı aşk paylaşımla gündeme gelmişti.

"SEVGİLİMDEN"

Sevgilisinden aldığı çiçekleri tatlı bir poz eşliğinde takipçilerine sunan Sağın, o halleriyle çok beğenildi. "Sevgilimden" notunu düştüğü kare kısa sürede gündem olmuştu.

Şimdilerde aradığı aşkı bulduğu konuşulan ünlü ismin evliliğe dair o açıklaması da gündemin en çok konuşulanları arasındaydı.

EVLİLİK İTİRAFI!

Başarılı popçu Simge Sağın son olarak bomba bir itirafla adından söz ettirmişti.

Bir televizyon programın katılan Sağın, daha önce evlendiğini açıklamıştı.

"HAYAL GİBİ GELİYOR BANA"

Sağın, evliliğini bir 'hayal' olarak nitelendirerek, "Ben evlendim bu arada. Boşandım ama bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Hayal gibi geliyor bana rüyamda görmüşüm gibi" ifadelerini kullandı.

"GELİNLİK GİYDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Ünlü şarkıcı 'gelinlikli' ilgili soruya ise, "Onu bile tam hatırlamıyorum o kadar eski bir hikaye bu. Çok da başarılı bir evlilik olmadı benim için maalesef" cevabını verdi.

DÜĞÜNÜNDEN BİR GÜN ÖNCE VAZGEÇMEK İSTEMİŞ...

Düğününe bir gün kala evlenmek istemediğine karar veren Sağın o süreci şu şekilde anlattı: "Bir gece bize misafirler geldi ve ben ertesi gün evleneceğim. Bizim ev de çok kalabalıktı ben de komşumuza gidip kalmıştım. O gece ben şeyi hatırlıyorum 'Ya sevgi teyze ben şimdi vazgeçsem ne olur? Evlenmekten korkuyorum' dediğim bir anı hatırlıyorum"

Öte yandan özel hayatıyla yaptığı bu samimi açıklamayla gündeme gelen Sağın'ın hayatına dair merak edilen bir diğer detay ise memleketi olmuştu.

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

