Simge Sağın’ın Malibu çıkarması! Tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla tanınan Simge Sağın, bu kez tatil pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, Amerika'da çektiği kareleri Instagram hesabından yayınladı. 44 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı yeni karelerini peş peşe paylaştı. Simge Sağın'ın tatil karelerinekısa sürede yorum ve beğeni geldi. Öte yandan ünlü şarkıcı Simge Sağın, son dönemler ortaya atılan taciz iddiaları sonrası sessizliğini geçen günlerde bozdu. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çocukken tacize maruz kaldığını açıklayan Sağın, paylaşımıyla adından söz ettirdi. 'İSTİSMARI BEN DE ÇOCUK YAŞTA MAALESEF YAŞADIM' Sosyal medyada bir paylaşım yapan Sağın, 'Hepimiz bir şeyler yaşadık... İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( TACİZ İDDİALARI SONRASI NELER YAŞANDI? 'Umarım Annem Dinlemez' isimli Podcast'in içerik üreticisi Tuluğ Özlü, komedyen Mesut Süre tarafından taciz edildiğini iddia eden bir kadının söylediklerini paylaştı. Yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını söyleyen kadın paylaşımında, 'Kolumdan tutup koltuğa yatırdı.Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.' dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özlü, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre'nin yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini, burada ünlü komedyenin tacizine uğradığını iddia etti. 'BEYEFENDİ KOMEDYEN DİYE ANILIYOR' Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık. 'KOLUMDAN TUTUP KOLTUĞA YATIRDI' Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı. 'ÖPMEYE ÇALIŞTI' Öpmeye çalıştı. Bu arada ben 1.60 boyunda biriyim. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim. Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek. 'O YEMEĞİ UNUTAMIYORUM' İspatlayabileceğim bir durum da yok. Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını da aradım ancak olayın üzerinden 13 sene gibi bir süre geçtiği için herhangi bir mesaj yok. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum.' İlişki Testi programının yapımcı şirketi İda iletişim, Süre ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA: ŞOK İÇİNDEYİZ, MAHCUBUZ Yapımcı Şirket sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, 'Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi'nden duyurmaya söz veriyoruz' dedi. Öte yandan sanat dünyasında başlayan taciz ve şiddet ifşalarına sosyete de katıldı. Sosyetenin en ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızı Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı. OLAYI DETAYLARIYLA BÖYLE ANLATTI: '19 yıl önceydi, yaşım 19. Ablamın sevgilisinin yakın arkadaşı benden hoşlanıyor, ilişki başlıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum. Yalvar yakar yeminler ediyor bir daha asla elimi sürmeyeceğim diye ve ikinci bir şans veriyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi 'seni dinlemek güneşe bakmak' diye mesaj atıyor. Bu mesajı önce o görüyor, telefonu kafama atıyor sonra telefonu kırıp kapıları kapatıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene...' Sonunda o kişinin kim olduğunu açıkladı. 'Herkesin sorduğu 'Bu pisliğin adı ne ve işletmesi hangisi?' sorularına cevap veriyorum. İsmi Volkan Büyükhanlı.' Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında magazin gündemine bomba gibi oturan bir taciz suçlaması geldi. Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, gençlik yıllarında yaşadığı bir olayı anlatarak, oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiasında bulundu. BAŞIMA SİLAH DAYAYARAK... Bozyel ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak için, 'Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı' dedi. Bozyel, şu sözleri kullandı: 'Daha sessiz kalınan çok konu var. Mesela elimizde döküman olmadığı için ispatlayamadıklarımız. Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu gri takımlı çocuk mesela. Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence. Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğümden senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi. Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette. O da çocuktur, ergendi. 'Ünlü' bir oyuncu olacağını o gün bilememişti. Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. O ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü. Özetle sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun.' MEHMET YILMAZ AK'TAN AÇIKLAMA Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki iddialara yanıt verdi. 'Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim' Bir taciz iddiası da genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'dan geldi. Akkaya, sosyal medya hesabından Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürerek mesajlarını ifşa etti. 'DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI' Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı 'Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar' mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti. Mesajlarda Akkaya'nın oyuncuya 'Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?' karşılığını verdiği görüldü. Akkaya'nın tacize uğradığı iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.