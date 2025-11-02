Trend Galeri Trend Magazin Sinan Akçıl'dan çarpıcı aşk açıklamaları! Babalık hakkında ilk kez konuştu: "Soyağacımın bir parçası eksik"

Söz yazarı ve şarkıcı olan Sinan Akçıl, bir dönem evlilik hayatı ve yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde sıkça yer almıştı. 43 yaşındaki başarılı şarkıcı şimdi ise babalık hakkında konuşarak, "Benim eksikliğim şu anda bu" yorumlarında bulundu. Akçıl yaptığı bomba aşk açıklamaları ise kısa sürede ses getirdi.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:35
'Tabi Tabi' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Sinan Akçıl, kısa sürede tüm gözleri üzerine çekti.

Güçlü sesi ve başarılı kariyeriyle en beğenilen erkek sanatçılar arasında yer alan Akçıl, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

2 kere oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenen ancak bir süre sonra boşanma kararı alan Akçıl, magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Ünlü şarkıcı son olarak Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya aşk hayatına ve babalığa dair özel açıklamalarda bulundu.

SEKTÖR İLİŞKİSİNE VEDA ETTİ

Sinan Akçıl ilk olarak, sektörden kimseyle bir ilişki yaşamak istemediğini söyleyerek, "Yeter artık, sektör bir yere kadar. Ben artık sektördekilerle sadece profesyonel ilişkide bulunmak istiyorum. O yüzden sektöre bu anlamda veda ettik diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aşktan önce huzurun altına çizen Akçıl şunları söyledi: "Benim aşklarımda çok kaos var. Belli bir yaşın üstüne gelince artık sakinlik arıyor insan. "Neredeydin? Niye konserden geç geldin?" gibi sözleri duymak istemiyorum, huzur istiyorum."

"SOYAĞACIMIN BİR PARÇASI EKSİK"

Ünlü şarkıcı aynı zamanda babalık hakkında konuşarak, "Ben karşılıksız güveni, sadakati, sevgiyi arıyorum. Tekrar evlenebileceğim kadar yakın hissettiğim birisine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kişi çok kısa zamanda benim aklımdaki kişi olur ve ben hakikaten bir çocuk sahibi olurum. Çocuk insanın hayatını çok değiştiriyormuş. Biliyorsun, sen de şu anda bütün hayatını oğlunun üzerine kurdun. Ben de bütün hayatımı oğlumun veya kızımın üzerine kurmak isterim. Benim eksikliğim şu anda bu yani. Soyağacımın bir parçası eksik. O da inşallah yakında eşimin karnında olur." yanıtını verdi.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Aile 1982 yılında Hollanda'nın Leeuwarden şehrinden İstanbul'a taşınır.

Anne ve babası daha sonra boşanmıştır. Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı.

Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı. Sinan Akçıl; şimdiye kadar başta İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalışmıştır.