Trend
Galeri
Trend Magazin
Sinan Akçıl'dan çarpıcı aşk açıklamaları! Babalık hakkında ilk kez konuştu: "Soyağacımın bir parçası eksik"
Sinan Akçıl'dan çarpıcı aşk açıklamaları! Babalık hakkında ilk kez konuştu: "Soyağacımın bir parçası eksik"
Söz yazarı ve şarkıcı olan Sinan Akçıl, bir dönem evlilik hayatı ve yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde sıkça yer almıştı. 43 yaşındaki başarılı şarkıcı şimdi ise babalık hakkında konuşarak, "Benim eksikliğim şu anda bu" yorumlarında bulundu. Akçıl yaptığı bomba aşk açıklamaları ise kısa sürede ses getirdi.
Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:35