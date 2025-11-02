Sinan Akçıl'dan çarpıcı aşk açıklamaları! Babalık hakkında ilk kez konuştu: "Soyağacımın bir parçası eksik"

"SOYAĞACIMIN BİR PARÇASI EKSİK"

Ünlü şarkıcı aynı zamanda babalık hakkında konuşarak, "Ben karşılıksız güveni, sadakati, sevgiyi arıyorum. Tekrar evlenebileceğim kadar yakın hissettiğim birisine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kişi çok kısa zamanda benim aklımdaki kişi olur ve ben hakikaten bir çocuk sahibi olurum. Çocuk insanın hayatını çok değiştiriyormuş. Biliyorsun, sen de şu anda bütün hayatını oğlunun üzerine kurdun. Ben de bütün hayatımı oğlumun veya kızımın üzerine kurmak isterim. Benim eksikliğim şu anda bu yani. Soyağacımın bir parçası eksik. O da inşallah yakında eşimin karnında olur." yanıtını verdi.