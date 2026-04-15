Sinan Özen hakkındaki iddialara noktayı koydu! "Saklayacak değilim!"

Türk müziğinin usta isimlerinden Sinan Özen, 62 yaşında yıllara meydan okuyor. Sahne temposuna rağmen formunu koruyan Özen, uzun süredir daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih ediyor. Son olarak bir etkinlikte konuşan Özen, genç kalma sırrına dair yaptığı açıklamayla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Özen, estetik ve cilt bakımı konusunda zaman zaman destek aldığını belirterek botoks yaptırdığını da dile getirmişti. Sinan Özen Senli Benli etkinliğinde Maltepe'de sahneye çıktı. Geçtiğimiz günlerde botoks yaptırdığını söyleyen sanatçı, bu açıklamasını hatırlatan gazetecilere 'Ne botoksmuş kardeşim, ben sabah akşam spor yapan birisiyim, o ufak bir dokunuştu, bunu saklayacak değilim yani' diyerek espri yaptı. 'BOTOKS YAPTIRIYORUM' Sinan Özen, 'Bedenin güzelliği, gençlik... Bunların hepsi biraz hikaye. Hayatı sevmek, insanları sevmek önemli. Ama arada bir botoks yaptırıyorum, estetiğe karşı değilim. Güzel yaşlanmak istiyorum' açıklamasında bulundu. Öte yandan son zamanlarda kadınların yanı sıra son dönemde erkekler de estetik uygulamalarına başvuruyor. İşte estetikli diğer erkek ünlüler... MAHMUT TUNCER Halay videoları ile milyonların hafızasına kazınan 62 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, de estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olan Mahmut Tuncer, estetik doktorunun kapısını çaldı. Tuncer'in son hali sosyal medyada olay oldu. Yüzündeki kırışıklıklardan kurtulmak isteyen 62 yaşındaki ünlü türkücü Mahmut Tuncer, soluğu estetik doktorunun kapısında aldı. Tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi uygulanan ünlü türkücü en az 10 yaş gençleşti. İŞTE MAHMUT TUNCER'İN SON HALİ Göz altı torbalarındaki dikkat çekici değişim sonrası sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının son haline, 'Estetik yapmış', 'Görünce tanıyamadım', 'Estetik gayet yakışmış', 'İyi olmuş yerinde ve kararında', 'Botoks yapmış', 'Göz altı torbalarını aldırmış' gibi yorumlar yaptı. CENK EREN Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil oldu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlandı. Son olarak yeni yüzü ile paylaşımda bulunan Cenk Eren'e hayranlarından yorum yağdı. Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından beğeni yorumları geldi. Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi. Cenk Eren estetik haberini bu karesi ile duyurmuş, paylaşımına 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz. 9. gün teşekkürler. Not: Biraz da yeni şarkım 'Sar Be' için yorum yaparsanız sevinirim' yazmıştı. Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Cenk Eren derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Bu tür ameliyatların fiyatları hastaneden hastaneye değişiyor olup 800 bin TL ile 1 milyon TL arasındaymış. RAFET EL ROMAN Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, estetik kervanına dahil oldu ve yüzüne botoks işlemi yaptırdı. Botoks yaptırdığını itiraf eden ünlü isim, 'Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu!' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. MURAT KURŞUN Ünlü şarkıcı Murat Kurşun, objektiflere takıldı. Çıkışta kendisini bekleyen gazeteciler ile bir araya gelen Kurşun, yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek vererek kendisinin de alın bölgesine küçük dokunuşlar yaptırdığını açıklamıştı. Yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek veren Kurşun, 'Bizler sahnede olan insanlarız, kendimize bakmalıyız. Benim de alnımda botoks var, derin alın çizgilerim vardı, iyi ki botoks çıkmış' demişti. İŞTE MURAT KURŞUN'UN SON HALİ... GÖKHAN ÖZEN 'Aramazsan Arama', 'Dayanamam', 'Benim İçin N'apardın' gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, Türkiye'ye gelir gelmez magazin gündeminde yer almıştı. 'BİRKAÇ AMELİYAT GEÇİRDİM' Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 'Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum' demişti. 'BENİM KEYFİMİ BÖYLE KAÇIRAMAZSINIZ' Ayrıca ünlü şarkıcı, 'Basındaki arkadaşımız, filtreyi ve videoyu editleyip yayına vermiş. Yüzümde hiçbir işlem yaptırmadım. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız. Beni seven insanların keyfini de böyle kaçıramazsınız' 'BÖYLE İFTİRALARLA BENİ ÜZEMEZSİNİZ' Özen, 'Uğradığım iftirayı şuradan anlayın; bunu kanıtlaması çok kolay kaşını kaldırınca anlaşılır. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz. Annemi, ailemi üzmeyin' ifadelerini kullanmıştı. YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİYLE SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ 44 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcının bu halleri de sosyal medyada geniş yer bulmuştu.