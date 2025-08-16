Trend
Şinasi Yurtsever'in hayali satışa çıkıyor! Hevesle almıştı ancak vakit geçirmeye ömrü yetmedi...
Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi dizilerle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz Mart ayında 51 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Acılı ailesinin Şinasi Yurtsever'in hayali olan tekneyi satışa çıkarmak istediği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 16.08.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 11:12