Sinem Kobal siyah- beyaz pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu! "Çiçek gibisin"

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. Güzel oyuncunun siyah-beyaz pozlarını görenler, "Çiçek gibisin" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 12:12
"A.B.İ" ile ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı.

Aile hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Sinem Kobal aynı zamanda sosyal medyada da bir hayli aktiflik gösteriyor.

Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından siyah-beyaz pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Peş peşe fotoğraflarını yayınlayan Kobal, paylaşımına 'kalp emojisi' koydu.

Ünlü isim güzelliğiyle sevevnlerinden birçok beğeni aldı.

Sinem Kobal'a aynı zamanda "Çiçek gibisin" yorumları da yağdı...

Başarılı oyuncu 6 milyon takipçili Instagram hesabından geçen günlerde de doğum günü karelerini paylaşmıştı.

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmamıştı.

38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum almıştı.

Öte yandan mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

