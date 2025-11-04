Sinem Kobal siyah- beyaz pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu! "Çiçek gibisin"

'A.B.İ' ile ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı. Aile hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Sinem Kobal aynı zamanda sosyal medyada da bir hayli aktiflik gösteriyor. Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından siyah-beyaz pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Peş peşe fotoğraflarını yayınlayan Kobal, paylaşımına 'kalp emojisi' koydu. Ünlü isim güzelliğiyle sevevnlerinden birçok beğeni aldı. Sinem Kobal'a aynı zamanda 'Çiçek gibisin' yorumları da yağdı... Başarılı oyuncu 6 milyon takipçili Instagram hesabından geçen günlerde de doğum günü karelerini paylaşmıştı. Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmamıştı. 38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum almıştı. Öte yandan mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ