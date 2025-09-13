Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal ailesi ve özel hayatıyla magazin gündemini hareketlendirmeye devam ediyor.

Kobal ailesinin gündemi, bu kez Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal ile ilgili. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi dünya evine adım attı, Sinem Kobal da görümce oldu.