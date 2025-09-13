Trend
Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile dünyaevine girdi. Sinem Kobal düğünün ardından taze gelinleri Katie Christie ile yeni karelerini paylaştı. Sosyal medyada "Sinem Kobal'a görümcelik çok yakıştı" yorumları geldi.
Giriş Tarihi: 13.09.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:33