Trend Galeri Trend Magazin Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile dünyaevine girdi. Sinem Kobal düğünün ardından taze gelinleri Katie Christie ile yeni karelerini paylaştı. Sosyal medyada "Sinem Kobal'a görümcelik çok yakıştı" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:33
Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal ailesi ve özel hayatıyla magazin gündemini hareketlendirmeye devam ediyor.

Kobal ailesinin gündemi, bu kez Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal ile ilgili. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi dünya evine adım attı, Sinem Kobal da görümce oldu.

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

KARDEŞİNİ EVERDİ!
5 Eylül'de 'bride party' yapan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal ve sevgilisi Katie Christie, geçtiğmiiz hafta nikah masasına oturmuştu.

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Kobal kardeşinin mutlu günlerini sosyal medya hesabında paylaştı. Abla-kardeşin geceye damga vuran dansı ise misafirlerin alkış yağmuruna tutulmuştu.

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Güzel oyuncunun bu özel günden tercih ettiği kıyafet ve duru güzelliği de görenleri hayran bırakmıştı.

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Instagram'ı aktif olarak kullanan Kobal, son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Kobal, düğünün ardından taze gelinleri Katie Christie ile poz verdi.

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Sinem Kobal'ın 'Ne hafta ama' notuyla yayımladığı karelere hayranlarından "Sinem Kobal'a görümcelik çok yakıştı" yorumları geldi.

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

Sinem Kobal’dan görümce pozu! Taze gelinleri Katie Christie ile pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

GÖZDE KOCAOĞLU - RIZA KOCAOĞLU