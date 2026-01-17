Trend Galeri Trend Magazin Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, film gösterimi için gittiği Azerbaycan'da Azeri halk oyunlarına eşlik etti. İki dansçıyla karşılıklı Kafkas dansı oynayan Kobal, adeta görenleri mest etti.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 17.01.2026 07:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 07:18
Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

"A.B.İ" ile ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Bir süredir projelere ara veren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Son olarak ünlü oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde film gösterimi için Azerbaycan'a davet edildi. Etkinliğe katılan Kobal, ardından ekiple birlikte Bakü'de bir restoranda yemek yedi. Bu sırada mekandaki dansçılar ünlü oyuncunun etrafını sardı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Azeri halk oyunlarına eşlik eden Kobal, ardından iki dansçıyla karşılıklı Kafkas dansı oynadı. Ünlü oyuncu samimiyeti, doğal tavrı ve danstaki başarısıyla Azerileri kendisine hayran bıraktı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Öte yandan geçen günlerde güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğraflarına "Aralık geçerken" notunu düşerek takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 38 yaşındaki Kobal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

LALİN 5 YAŞINDA

Anne olduktan sonra vaktinin çoğunluğunu kızlarına harcayan Sinem Kobal, son olarak 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 5 yaşına giren kızı Lalin'in doğum gününü kutlamıştı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Öte yandan geçen günlerde ünlü oyuncu Kobal, 38 yaşına basmıştı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Başarılı oyuncu 6 milyon takipçili Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaştı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

Öte yandan mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ