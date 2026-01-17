Sinem Kobal’ı hiç böyle görmediniz...Azerileri Kafkas dansıyla mest etti

'A.B.İ' ile ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı. Bir süredir projelere ara veren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde film gösterimi için Azerbaycan'a davet edildi. Etkinliğe katılan Kobal, ardından ekiple birlikte Bakü'de bir restoranda yemek yedi. Bu sırada mekandaki dansçılar ünlü oyuncunun etrafını sardı. Azeri halk oyunlarına eşlik eden Kobal, ardından iki dansçıyla karşılıklı Kafkas dansı oynadı. Ünlü oyuncu samimiyeti, doğal tavrı ve danstaki başarısıyla Azerileri kendisine hayran bıraktı. Öte yandan geçen günlerde güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğraflarına 'Aralık geçerken' notunu düşerek takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 38 yaşındaki Kobal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. LALİN 5 YAŞINDA Anne olduktan sonra vaktinin çoğunluğunu kızlarına harcayan Sinem Kobal, son olarak 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 5 yaşına giren kızı Lalin'in doğum gününü kutlamıştı. Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi. Öte yandan geçen günlerde ünlü oyuncu Kobal, 38 yaşına basmıştı. Başarılı oyuncu 6 milyon takipçili Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaştı. Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmadı. 38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Öte yandan mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ