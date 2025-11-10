Trend
Sinema dünyası karıştı! Nejat İşler’den Nuri Bilge Ceylan’a sert tepki: "Yönetmen misin papaz mısın?"
Mirgün Cabas'ın programına konuk olan oyuncu Nejat İşler, Cannes'da Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filminin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'a sert sözlerle yüklendi. Ünlü oyuncu, Ceylan'ın setlerdeki özel anları ve oyuncularla yaşadığı diyalogları yayınlamasını "etik dışı" buldu.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 07:16