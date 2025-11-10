Sinema dünyası karıştı! Nejat İşler’den Nuri Bilge Ceylan’a sert tepki: "Yönetmen misin papaz mısın?"

NBA AVRUPA'DA KİM OLACAK?



NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de başlayacağını duyurdu.

İtalyan basınına göre Aivazoglou, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını açıkladı. Basketbolda hiçbir zaman iddialı olmayan İngiltere'den iki takım yer alacak olması adil değil! Haberde Türkiye'den özellikle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Avrupa'daki başarılarının bu iki takımı bir adım öne çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yöneticisi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söylemiş! Bence Galatasaray, o treni çoktan kaçırdı! Uzun yıllardır basketbola büyük yatırımlar yapan, iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ve Anadolu Efes varken, yıllardır basketbol şubesine üvey evlat muamelesi yapan Galatasaray'ın Türkiye'den NBA Avrupa'ya 'kalıcı takım' olarak dahil olması çok zor ve adil değil. Bazı Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler basketbolla kendilerini avuttuklarını söylemiyorlar mıydı? Büyük ihtimalle NBA Avrupa'da da Fenerbahçe'yi izleyeceğiz.