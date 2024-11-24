Sinema emektarı Prof. Dr. Sami Şekeroğlu’ndan üzen haber! Prof. Dr. Sami Şekeroğlu vefat etti

PROF. DR. SAMİ ŞEKEROĞLU KİMDİR?
Şekeroğlu, 26 Şubat 1937'de Elazığ'da dünyaya geldi, ilkokulu Hüseynik'te, ortaokulu Elazığ ve Ankara'da, lise öğrenimini Elazığ Lisesinde tamamladı.
Lisede tiyatro ve sanatla ilgilenmeye başlayan Şekeroğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine kabul edilerek Yüksek Resim Bölümünde eğitim aldı.
Üniversite hayatında önemli sanatçılardan da dersler alan Şekeroğlu, 1985'de doçent, 1987'de profesör oldu, 1988 - 1996 arasında MSGSÜ Rektör Yardımcısı, 1996 - 1999 arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
Şekeroğlu, 1969'da kurduğu "Türk Film Arşivi"ni Devlet Güzel Sanatlar Akademisine, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine devrederek, aynı yıl "Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi"ni kurdu.
Film Arşivi'yle uluslararası alanda da tanınırlık kazanan Şekeroğlu, 1973'te Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'nun asil üyesi oldu. 1974'te Türkiye'de sinema eğitimi veren ilk kurumlarından biri olan MSGSÜ Sinema - TV Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkiye'nin ilk sinema müzesini kurarak eğitim çalışmalarına öncülük etti.