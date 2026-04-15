Sinema sektöründe devletten dev yatırım: 57 projeye 245 milyonluk destek paketi açıklandı!

Türk sinemasında taşlar yerinden oynuyor! Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen yeni projesinden rekor bütçeli animasyonlara kadar, sektörde tüm dengeleri değiştirecek dev destek paketi nihayet açıklandı. Toplamda 245 milyon lirayı aşan bu devasa yatırımlarla bakın hangi yapımlar kültürel alandaki gelişmelerde domino etkisi oluşturuldu... İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 15.04.2026 07:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 07:17
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce 57 projeye 245 milyon 90 bin lira nakdi destek sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla, 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye 232 milyon 500 bin lira destek verildi.

Destek programıyla yalnızca film üretiminin artırılması değil, aynı zamanda nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Desteklenen projeler arasında, uluslararası alanda Türk sinemasının güçlü temsilcilerinden Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi 'Yorgun Güneş' de yer alıyor.

ANİMASYONA DESTEK
Teknolojik gelişmeler ve kamu destekleriyle ivme kazanan animasyon sektörü de desteklerden faydalandı.

Kurulda, 'Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar', 'Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot', 'Şeker Fareler-Başlangıç' ve 'Son Peygamber-Hicret' adlı projeler de desteklenen animasyon film yapım projeleri arasında yer aldı.

Öte yandan, nisan itibarıyla toplam 215 projeye 302 milyon lira destek sağlandı, bu rakamla geçen yılın toplam destek tutarına ulaşıldı.

Sinema sektörüne yönelik destekler devam edecek.

Eylülde kısa ve animasyon film yapım, senaryo yazımı ve proje geliştirme, ekimde ise uzun metraj, çekim sonrası ve ortak yapım projelerine verilecek destekler değerlendirilecek.

Sektör temsilcileri, sağlanan bu güçlü finansman desteğinin Türk sinemasının küresel festivallerdeki rekabet gücünü artırmasını ve dijital dönüşüm sürecini hızlandırmasını bekliyor.