Sinema ve tiyatro bitti demişti! Şener Şen "30 milyona" evet dedi: Yeniden kamera karşısında...

Kulislerde, akaryakıt firmasından 20 milyon lira aldığı konuşulan Şener Şen'in bu kez 30 milyon liralık bir anlaşmaya imza attığı dillendiriliyor. Tiyatro oyunundaki ekibinin eşlik edeceği bir seri reklam filmi çekecek olan Şener Şen, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecekmiş. Sevilen oyuncu olmak böyle bir şey işte. 83 yaşında bile...



