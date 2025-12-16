Trend
Sinema ve tiyatro bitti demişti! Şener Şen "30 milyona" evet dedi: Yeniden kamera karşısında...
83 yaşında sahnelere veda etmişti ama tekliflerin ardı arkası kesilmedi! Usta oyuncu Şener Şen'in kulisleri hareketlendiren milyonluk reklam anlaşması, ünlüler dünyasındaki romantik kutlamalar ve sürpriz yetenekler… Magazin kulislerinde bu hafta çok konuşulacak detaylar var.
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 07:28