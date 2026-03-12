Sipariş platformları gıda enflasyonunu tetikliyor! "Yüzde 40 komisyon alıyor demektir..."
Ticaret Bakanlığı, online yemek sipariş platformlarına yönelik 1 Nisan'da başlatacağı düzenlemede, müşteriler ödediği tutarın ne kadarının komisyona gittiğini görebilecek. Sipariş ekranında hangi giderlerin restorandan tahsil edildiği, komisyon bedeli, taşıma bedeli, görünürlük bedeli gibi ücretler görülecek. Böylece yemek fiyatını artıran kalemler hakkında tüketici daha fazla bilgi sahibi olacak. Peki, bu neyi değiştirecek?
Giriş Tarihi: 12.03.2026 07:05