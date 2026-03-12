Sipariş platformları gıda enflasyonunu tetikliyor! "Yüzde 40 komisyon alıyor demektir..."

TARAFTAR ETKİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçı öncesinde tribünlerde Osimhen ve annesinin yer aldığı bir koreografi açtı.

Osimhen de koreografiyi görünce gözyaşlarını tutamadı. Bu kareografide emeği geçenleri kutlarım. Galatasaray taraftarı bu işi biliyor. Maçın kilit oyuncusunu daha da motive ettiler.

Osimhen kazandığı paranın hakkını sonuna kadar veriyor.

Onun kadar çalışkan ve coşkulu oynayan bir forveti bulmak gerçekten zor.

Taraftarına zaten bağlıydı bu koreografinin etkisiyle daha da özverili oynadı.

Davinson Sanchez'in oynamayacağı deplasmanda 1-0'lık skor yeterli mi şüpheliyim ama Liverpool ikinci kez yenmek büyük başarı.

Üçüncüsü neden olmasın!

Bence Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde rakibine göre eksiklerinden biri de Ali Samiyen'deki gibi bir tribün etkisi yaratamaması.

Tribün baskısında tribünlerin sahaya yakın ve dik olmasının da etkisi var.

Bu noktada Ultra Aslan grubunun hakkını da teslim etmek gerekir.

Çok organizeler, nerde ve nasıl tribün baskısı oluşturacaklarını iyi biliyorlar!

Fenerbahçe taraftarı da eskiden böyleydi.

Aziz Yıldırım'ın, taraftar gruplarını tribünden uzaklaştırması büyük hataydı.

Bir de Fenerbahçe stadının Maraton bölümünün tam ortasında 1907 derneği için oluşturulan bölüm tribün baskısını azaltıyor.

Bu bölümde oturanlar tiyatro izleyor gibiler.

Fenerbahçe Başkanı'nın yerinde olsam ilk yapacağım iş bu bölümü kaldırmak olurdu.