Sır perdesi aralandı, A.B.İ. tüm kategorilerde zirvede yer aldı!
Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on ikinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. on ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,56 izlenme oranı ve %20,88 izlenme payı, AB'de %4,90 izlenme oranı ve %15,23 izlenme payı 20+ABC1'de %6,18 izlenme oranı ve %16,94 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.
Giriş Tarihi: 08.04.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 11:43