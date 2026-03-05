Trend
Sırra kadem basmıştı, 50 yaşında ortaya çıktı! 'Yılan Hikayesi'nin 'Başak'ı Betül Şahin'e bir de şimdi bakın...
'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Başak komiser' rolüyle hafızalara kazınan Betül Şahin, dizinin ardından adeta sırra kadem basmıştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu son olarak sosyal medyada ortaya çıktı. 50 yaşındaki Şahin, güzelliğiyle görenleri adeta mest etti...
Giriş Tarihi: 05.03.2026 08:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 08:45