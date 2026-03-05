Trend Galeri Trend Magazin Sırra kadem basmıştı, 50 yaşında ortaya çıktı! 'Yılan Hikayesi'nin 'Başak'ı Betül Şahin'e bir de şimdi bakın...

'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Başak komiser' rolüyle hafızalara kazınan Betül Şahin, dizinin ardından adeta sırra kadem basmıştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu son olarak sosyal medyada ortaya çıktı. 50 yaşındaki Şahin, güzelliğiyle görenleri adeta mest etti...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 08:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 08:45
90'lı yıllarda yayınlanmaya başlayan 'Yılan Hikayesi', dönemine damga vurarak izlenme rekorları kırmıştı.

Senaryosuyla oldukça beğenilen dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmişti.

2002 yılında ekranlara veda eden Yılan Hikayesi, 3 sezon boyunca izleyicisiyle buluşmuştu.

Oyuncularıyla sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen dizi son olarak 'Başak komiser' karakterine hayat veren Betül Şahin'le magazin gündeminde yer aldı.

Güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Şahin, döneminin en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alıyordu.

'Yılan Hikayesi'nden sonra da birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu, yeteneğiyle hayran bırakmıştı.

Artık 50 yaşında olan Betül Şahin, şimdilerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

86 bin takipçili Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Şahin, güzelliğiyle herkesi mest ediyor.

Yıllara meydan okuyan duru güzelliği ve zarif tarzıyla adeta yıllara rest çeken oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Bazı kullanıcılar oyuncunun estetik müdahalelerden faydalandığını öne sürse de, bazı takipçileri Betül Şahin'in yaşına rağmen formunu koruduğunu ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdığını belirtiyor.

Betül Şahin'le aynı dizide rol alan Tunca Aydoğan'ın son hali de oldukça merak ediliyor.

Son haliyle gündeme gelen Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Kürşat karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Dizinin kötü karakterini canlandıran Tunca Aydoğan'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte Tunca Aydoğan'ın son hali..

10 Haziran 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi dizisinde gösterdiği performans ile hafızalara kazındı.

Oyunculuğa olan ilgisinden dolayı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alan Tunca Aydoğan 1990 yılında mezun olmuştur.

Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi, Aşk Yeniden, İffet, Her Halimle Sev Beni, Kara İnci, Tutkunum Sana, ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almıştır.

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ...

Bugün 80 yaşına giren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

Altuğ, paylaşımına, "80'i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" notunu düştü.

80 yaşındaki Şevket Altuğ'un eşi de çok ünlü...