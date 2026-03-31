Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak'ın Zeliş'i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin Zeliş'i kendine bambaşka bir yol çizdi. Gemi kaptanı olan Naz Temel'in son hali görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 15:18
Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Naz Temel, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve oyunculuğu bırakarak gözlerden kaybolan Temel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çeken eski oyuncunun şimdi ne yaptığı ise merak konusu olmuştu.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Naz Temel, yıllar sonra herkesi şaşırtan kariyer tercihiyle ortaya çıktı. Ekranlara veda eden Temel'in meslek olarak denizciliği seçtiği öğrenildi. Çocuk oyuncu olarak hafızalarda yer eden Temel, şimdi gemi kaptanlığı yapıyor.

İşte Asmalı Konak'ın Zeliş'i Naz Temel'in son hali

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÇOCUK ÜNLÜ: ALİŞ

Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat'ın (Alişan) afacan kardeşi Aliş karakterine hayat veren ve 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Seyit Karabulut, uzun süre sonra son haliyle gündeme geldi.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve çocuk yaştaki yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Seyit Karabulut, dizinin final yapmasının ardından adeta sırra kadem basmıştı. Başka hiçbir projede yer almayan ve ekranlardan tamamen uzak bir hayat süren ünlü isim, aradan geçen yılların ardından son haliyle ortaya çıktı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir dönemin çocuk yıldızını görenler, "Zaman ne çabuk geçmiş" demekten kendini alamadı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Sosyal medyada paylaşılan kareleriyle bir anda magazin gündemine oturan Seyit Karabulut'un değişimi, "Zaman ne çabuk geçmiş" dedirtti. Çocukluk yıllarındaki o minik Aliş'ten eser kalmayan Karabulut, şimdilerde tarzı ve olgun görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Alişan ve Çağla Şıkel gibi dev isimlerle aynı seti paylaşan eski çocuk yıldızın, şimdilerde ekranlardan uzak olsa da hayranları tarafından hala büyük bir ilgiyle takip edildiği görülüyor.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'Sİ DE YILLARA MEYDAN OKUYAN DEĞİŞİMİYLE ÇOK KONUŞULDU!

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

DİLARA KURTULMUŞ

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantasik dizileri arasında yer almıştı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Dizide Nazlı karakterini canlandıran çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Instagram hesabında geniş bir takipçisi kitlesi bulunan ünlü isim, o anları sevenleriyle paylaştı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

27 yaşındaki Kurtulmuş, paylaştığı gönderilere "I said yes" notunu düştü.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Özel anlara şahitlik edenler arasında, aynı dizide ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de yer aldı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir başka dostu olan Zeynep Özkaya da Kurtulmuş'u yalnız bırakmadı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

DİLARA KURTULMUŞ GİBİ KÜÇÜK YAŞTA HAYATIMIZA GİREN BİR BAŞKA İSİM: BEREN GÖKYILDIZ!

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

İŞTE SON HALİ!
Beren Gökyıldız, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı.

Sırra kadem basmıştı... Asmalı Konak’ın Zeliş’i büyüdü, gemi kaptanı oldu! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; "Çok tatlı bir genç kız olmuşsun", "Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi" yorumları yaptı.