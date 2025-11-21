Trend
“Siz benim babamsınız!” sözüyle gönüllere dokunmuştu… Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı şimdi kocaman bir adam! “Yıllar geçmiş ama gülüşü aynı…”
Bir dönemin Yeşilçam ekranlarını aydınlatan o sevimli yüz… "Siz benim babamsınız" repliğiyle hafızalara kazınan küçük Tuncay, yani Necati Aslan, yıllar sonra öyle bir değişimle ortaya çıktı ki görenleri şaşkına çevirdi! Çocuk yaşta milyonların sevgisini kazanan yıldız oyuncunun son haline bakın...
Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:43