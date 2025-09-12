Skandal kart işinden etti! Şevval Şahin’in başını sevgilisi Burak Ateş yaktı!

AYNI KADERİ YAŞADI

Bu arada şimdi araları kötü olsa daeski kankası Şeyma Subaşı da aynı kaderi yaşamıştı. 2022'de Şeyma da bir spor giyim markasıyla anlaşmış, hem marka yüzü olmuş hem de kendi adıyla özel bir koleksiyon hazırlamıştı.