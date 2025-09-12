Trend Galeri Trend Magazin Skandal kart işinden etti! Şevval Şahin'in başını sevgilisi Burak Ateş yaktı!

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin geçen akşam iş insanı sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği araçla bir otelden çıkarken görüntülenmişti. Aracın ön camındaki, 'resmi hizmete mahsustur' yazısı dikkat çekmişti. Araç sahibi Burak Ateş hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılmıştı. Bu olay sevgilisinden çok kendisini etkiledi.

BÜLENT CANKURT
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in hayalleri suya düştü! Okumuşsunuzdur; Şevval'in bindiği, sevgilisi Burak Ateş'e ait otomobilin camındaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazısı olay olmuş ve sevgilisi ve şoförü hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Bu olay sevgilisinden çok kendisini etkiledi! Çünkü ilk kez iş hayatına atılan ve bir giyim markası kuran Şevval, önceki gün lansmanını yapacaktı. Birçok ünlü dostunu da lansmana davet eden Şevval'in hevesi kursağında kaldı.

Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti ama tarih vermedi. Bence bu lansman hiç yapılmayacak.

Çünkü bu işe, tekstilci olan sevgilisi Burak Ateş'in desteğiyle girmişti. Bu gelişmeler üzerine sanırım marka sahibi olma hayali de suya düşmüş oldu!

AYNI KADERİ YAŞADI
Bu arada şimdi araları kötü olsa daeski kankası Şeyma Subaşı da aynı kaderi yaşamıştı. 2022'de Şeyma da bir spor giyim markasıyla anlaşmış, hem marka yüzü olmuş hem de kendi adıyla özel bir koleksiyon hazırlamıştı.

Davetiyelerini gönderdiği lansmana hazırlanırken o zaman sevgilisi olan, Mısırlı ex eşi Mohammed Alsaloussi ile yasaklı madde kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkınca, marka lansmanı iptal edip Şeyma ile sözleşmesini bitirmişti.

Böyle sansasyonel isimlerin ciddi işlere girmesini de anlayamıyorum, olmuyor işte...