Skandal kart işinden etti! Şevval Şahin'in başını sevgilisi Burak Ateş yaktı!
2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin geçen akşam iş insanı sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği araçla bir otelden çıkarken görüntülenmişti. Aracın ön camındaki, 'resmi hizmete mahsustur' yazısı dikkat çekmişti. Araç sahibi Burak Ateş hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılmıştı. Bu olay sevgilisinden çok kendisini etkiledi.
Giriş Tarihi: 12.09.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 06:28