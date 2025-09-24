Trend
Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau rapçi Murda ile filmde rol aldı! "İstanbul burnumda tütüyor"
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı yıldız Sneijder ile evli olan Yolanthe Cabau, Türk bir yapımcının filminde rol aldı. Yolanthe çekimler sırasında dostlarına, "Türkiye burnumda tütüyor, çok yakında tatile geleceğim" diye de haber yolladı.
Giriş Tarihi: 24.09.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:10