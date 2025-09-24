Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau rapçi Murda ile filmde rol aldı! "İstanbul burnumda tütüyor"

Gündoğan, herkesin kendilerinden 'futbolcu eşi' olarak bahsetmesine; "Evlendiğimden beri sadece ilkay'ın eşi olarak tanınıyorum ama benim de işim ve kariyerim var. Sunucu, model ve oyuncuyum. tamam ilkay'ın eşiyim ama ben de Sara'yım. Üstelik 6 dil biliyorum!" sözleriyle yanıt vermişti.