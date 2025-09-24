Trend Galeri Trend Magazin Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau rapçi Murda ile filmde rol aldı! "İstanbul burnumda tütüyor"

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı yıldız Sneijder ile evli olan Yolanthe Cabau, Türk bir yapımcının filminde rol aldı. Yolanthe çekimler sırasında dostlarına, "Türkiye burnumda tütüyor, çok yakında tatile geleceğim" diye de haber yolladı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 24.09.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:10
FİLMDE RAPÇİ MURDA DA VAR
Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu ve model Yolanthe Cabau, eşinden boşanıp Ibiza'ya yerleşmişti.

Cabau, son olarak Türk oyuncu Sinan Eroğlu'nun yapımcılığını üstlenip senaryosunu yazdığı 'Mr&Mrs Aslan' adlı filmde oynadı. Filmde Eroğlu ile başrolü paylaşan Cabau, rapçi Murda ile de karşılıklı sahnelerde yer aldı.

Yolanthe, filmde bir ajans sahibi olan Luna Aslan karakterini canlandırdı.

NİŞANTAŞI'NDA DOSTUM ÇOK
Çekimler sırasında oyuncularla bol bol Türk yemekleri hakkında konuşan Yolanthe, "Ben o dönem yıllarca Nişantaşı'ndaki bir sitede yaşadım. Çok güzel günlerim, dostluklarım oldu. İstanbul burnumda tütüyor, yakında dostlarımı ziyarete gideceğim" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İtalyan Sara Arfaoui ile hayatını birleştirmişti.

HER YIL BAŞKA YERDESİNİZ
Sara gündoğan, futbolcu eşi olmanın zorluklarını anlatmıştı: "Her yıl başka bir yerdesiniz! inşa ettiğiniz her şeyi tekrar tekrar yapmak zorundasınız.

Yaşayacağınız şehirleri eşinizin transfer olduğu takımların şehirlerine göre belirlemek zorundasınız. Eşinizin sevdiği futbolcuların eşleri ile arkadaşlık kurmak zorundasınız."

Gündoğan, herkesin kendilerinden 'futbolcu eşi' olarak bahsetmesine; "Evlendiğimden beri sadece ilkay'ın eşi olarak tanınıyorum ama benim de işim ve kariyerim var. Sunucu, model ve oyuncuyum. tamam ilkay'ın eşiyim ama ben de Sara'yım. Üstelik 6 dil biliyorum!" sözleriyle yanıt vermişti.

