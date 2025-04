Şöhretler dünyasında her nedense bazı isimleri çok iyi tanıdığımızı düşünürüz. Ancak şöyle bir derinlemesine düşündüğümüzde de aklımıza haklarında bildiğimiz çok da bir şey gelmez. Bu tam olarak benim Jennifer Aniston için hissettiğim duygu olabilir. Bu hafta The Last of Us dizisinde yer alarak bir anda magazin dünyasına bomba gibi düşen Aniston hakkında ne bildiğimi düşündüğümde çok da bir şey bilmediğimi fark ettim. 1990'lı yıllara damga vuran ve kült diziler arasında yer alan Friends dizisiyle şöhreti yakalayan 1969 doğumlu oyuncu son dönemde bir spor ürünleri markasıyla yaptığı anlaşmayla ve Los Angeles'ta kısa süre önce satın aldığı lüks malikanesiyle konuşuluyor. 2018 yılında ikinci eşi Justin Theroux'dan boşandıktan sonra ismi kimseyle de anılmayan Aniston hakkında en son ne zaman bir şey kaleme aldığıma baktım.