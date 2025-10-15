Trend Galeri Trend Magazin Şöhreti bir kenara bırakıp, Amerika'da kendine yeni hayat kurdu! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel şimdi ne yapıyor!

Şöhreti bir kenara bırakıp, Amerika'da kendine yeni hayat kurdu! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel şimdi ne yapıyor!

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi oyunculaeın başrollerini paylaştığı Yaprak Dökümü dizisinin Oğuz'u Tolga Karel şöhreti bir kenara bırakıp, Amerika'da kendine yeni hayat kurdu. 5 çocuk babası Tolga Karel şimdi ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 07:24
Tolga Karel, 2005'te başlayıp 5 sezon süren efsane dizi Yaprak Dökümü'nün "kötü adamı" Oğuz karakteriyle adını hafızalara yazdırdı. Bir dönemin yıldızıydı… Dizilerde, sahnelerde fırtınalar estirdi, müzik dünyasında adından söz ettirdi. Fransa'da tiyatro eğitimi aldı, Survivor'da 102 gün mücadele etti. Ama şimdi ne yapıyor, duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Tolga Karel'in şöhret dolu hayatı yerini bambaşka bir serüvene bıraktı.

2011-2015 arasında evli kaldığı manken Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelen Karel, 2016'da Sarah Scott ile hayatını birleştirdi.

Tolga Karel, 2016'da sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşındı.

TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR

ABD'de ilk olarak aylık sekiz bin dolar karşılığında TIR şoförlüğü yapmaya başlayan, daha sonra lojistik ve nakliyat şirketi kuran oyuncu, ailesiyle birlikte Florida'da yaşamını sürdürüyor.

İSTANBUL'DAN TAŞINIP BAŞKA ŞEHİRLERE YERLEŞEN ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

Burak Hakkı

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

LONDRA'YA TAŞINDI

'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, 2000'lere damga vurmuştu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yükselen güzel oyuncu, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşındı.

Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay şimdiye kadar hiç açıklama yapmamıştı. İnci Türkay sonunda sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.

"HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA"

İnci Türkay sunucuya radikal bir kararla Londra'ya gitme sebebini, "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.

"TAMAM ZAMANI GELDİ"

Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi" cümleleriyle açıkladı.

"DURDUM DURDUM DEDİM Kİ GİT"

Sözlerine devam eden güzel oyucu, "Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu.

"ONA YAPAMADIĞIM ŞANSI VEREBİLİRDİM"

Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."

BERKAY HARDAL VE DİLAN TELKÖK ÇİFTİ

YouTube videoları ve Instagram videoları ile oldukça konuşulan çift Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök de İstanbul'dan uzak bir yaşam sürüyorlar.

Çiftin evinin güzelliği ise ağızları açık bıraktırıyor. Sade ve şık bir tasarım benimseyen evde resmen huzur var. Ünlü çift, bu ferah ve modern evde herkesin rüyasını yaşıyor.

Pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı.

ZEYNEP TÜRKEŞ

90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan.

Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor.

CEYLAN

Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti.

Ceylan "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum" dedi.

ASLI TANDOĞAN

Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti.