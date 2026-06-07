Trend Galeri Trend Magazin Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin'in yeni adresi bakın neresiymiş...

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin'in yeni adresi bakın neresiymiş...

90'lı yılların sevilen rock yıldızı Özlem Tekin, yıllar önce şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Muğla'nın bir köyüne erleştiği daha sonra da çiftlik evini kapatarak yeniden ortadan kaybolmuştu. Bakın Özlem Tekin'in yeni adresi neresiymiş...

Giriş Tarihi: 07.06.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 14:22
Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Rock müziğinin önde gelen isimlerinden Özlem Tekin, şöhretin zirvesindeyken her şeyi bir kenara bırakıp bir anda ortadan kaybolmayı tercih etmişti.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Uzun süredir gözlerden ve ekranlardan uzak bir yaşam süren Tekin, müziği bırakıp inzivaya çekilmiş ve bu dönemde sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmamayı tercih etmişti.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Hep Yek, Dağları Deldim, Sen Anla, Kargalar ve daha pek çok şarkıyla listelere giren Özlem Tekin, bir dönem oyunculuk da yapmıştı.

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Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Son albüm çalışmasını 2015 yılında yayımlayan Özlem Tekin, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşerek burada muhtar azası olarak görev yapmıştı.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Çiftlik hayatı kuran Özlem Tekin'in, bir süre sonra Milas'taki çiftlik evini maddi sıkıntılar nedeniyle kapatarak Bodrum'un Gündoğan bölgesinde yaşayan annesinin yanına taşındığı öğrenildi.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

2000'LERİN ASİ KIZIYDI! BAKIN GÜLHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR...

Asıl adı Gülhan Aydın, sahne adı Gülhan olan ünlü isim, 23 Haziran 1977'de Almanya'da dünyaya geldi. 2000'li yılların başında çıkardığı "Dokun Bana" şarkısında siyah deri ceketi, hırçın sesi ve nakaratıyla listelere etkili bir giriş yapmıştı.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında kadın rock vokallerin fırtına gibi estiği dönemin en "asi kızı" Gülhan, hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla bir kuşağın diline pelesenk oldu. Ancak o, zirvedeyken spot ışıklarının ışıltılı dünyası yerine kendi çizdiği yolu seçerek popüler kültürün kalıplarına meydan okudu. Bir döneme damga vuran hit parçaların ardından sessizliğe bürünen ünlü sanatçı, şimdilerde kameralardan ve magazin dünyasından tamamen uzak, sakin bir hayat sürüyor.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

BAKIN GÜLHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR

Kariyerinin zirvesindeyken rotasını Alman elektronik punk tarzına kıran Gülhan, popüler kültürün temposuna veda ederek kendi kabuğuna çekildi. Şimdilerde müzik dünyasının ışıltılı sahnelerinden tamamen uzaklaşan ünlü isim, mikrofonu elinden bırakarak hayatına sessiz sedasız devam ediyor.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

DÖNEMİNE DAMGA VURAN BİR DİĞER İSİM: ZEYNEP KAÇAR ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Yayınlandığı döneme damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş, final bölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Zaman zaman diğer oyuncularıyla gündeme gelen dizi, son olarak 'Ayşegül' karakterini canlandıran Zeynep Kaçar ile adını magazin gündemine taşıdı.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan Kaçar, uzun zaman önce ekranlara veda etmişti.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Oyunculuk ve tiyatro kariyerinin yanı sıra yazarlık da yapan Kaçar, son haliyle adeta bambaşka birisi oldu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında eğitim alan oyuncu, son olarak 2021 yılında Elbet Bir Gün adlı dizide rol almıştı.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

ÇILGIN BEDİŞ'iN AYŞEGÜL'Ü ZEYNEP KAÇAR'IN SON HALİ!

Aradan geçen yıllara rağmen güzelliğiyle büyülemeye devam eden ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 54 yaşında olan Kaçar, yazarlık kariyerine devam ediyor.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

2000'LERİN GENÇ GRUBU DA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI! 4 YÜZ GRUBU BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR...

4 Yüz grubu, Türk pop müziğinin sadece şarkılarla değil, görsellikle de yarıştığı o ışıltılı döneme bomba gibi bir giriş yapmışlardı.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Didem Ergüven, Gülnur Gökçe, Onur Kırış ve İlkay Sipahi'den oluşan 4 Yüz, güçlü sesleri, ikonikleşen dansları ve sahne enerjileriyle hafızalarda silinmez bir iz bırakmıştı.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O HİT ŞARKILAR...

Grup üyeleri, her ne kadar "Dandini" şarkısıyla kariyerlerinin zirvesine çıksalar da; "Kız Kıza", "Salla" ve "Ne Senle Ne Sensiz" gibi hitlerle dillere pelesenk olan eserlere hayat verdiler. Ödül törenlerinin vazgeçilmezi olan grup, özellikle canlı performanslarındaki vokal kalitesiyle, o dönem "playback" yapan pek çok isme resmen taş çıkartıyordu.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Peki, 2000'li yılların tozunu attıran bu efsane dörtlü şimdilerde neler yapıyor? İşte 2 erkek ve 2 kadından oluşan o unutulmaz grubun şaşırtan değişimi!

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

PEKİ 4 YÜZ GRUBU ÜYELERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Didem Ergüven: Müzik kariyerine bir süre ara veren Ergüven, içindeki sanat tutkusunu tasarım alanına taşıdı. Moda ve sanat projelerinde aktif olarak yer alan sanatçı, özellikle kendi tasarımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitlenin beğenisini topluyor.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Gülnur Gökçe: Vokal gücüyle tanınan Gülnur, solo kariyerine ara vermeden devam ediyor. Hem başarılı bir seslendirme sanatçılığı kariyeri yürüten Gülnur, hem de profesyonel müzik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Onur Kırış: Ekranların tanıdık yüzü olmaya devam etti. Sunuculuk ve dublaj sanatçılığında kariyerini zirveye taşıyan Kırış, bugün sektörün en aranılan seslerinden biri konumunda.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

İlkay Sipahi: Müzikten asla kopmayan İlkay, kariyerine profesyonel olarak devam ediyor. Yıllar içindeki imaj değişimiyle herkesi şaşırtan Sipahi, grubun nostaljik ruhunu koruyan isimlerden.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

90'LARIN UNUTULMAZ SANATÇISININ DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

90'lı yıllarda kendine has buğulu sesi ve "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı unutulmaz eseriyle müzik listelerini alt üst eden Gülay Sezer, son görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Uzun süredir projelerine odaklı, sakin bir yaşam süren usta sanatçının son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Türk müziğinin en özel renklerinden biri olan ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gülay Sezer, özellikle "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir dönemin hafızasında yer edinmişti.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Uzun süredir gündemde olmayan Sezer son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin’in yeni adresi bakın neresiymiş...

Paylaşılan son fotoğraflarında doğal güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı için takipçileri "Zaman onun için durmuş" yorumlarında bulundu.