Trend
Galeri
Trend Magazin
Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin'in yeni adresi bakın neresiymiş...
Şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin'in yeni adresi bakın neresiymiş...
90'lı yılların sevilen rock yıldızı Özlem Tekin, yıllar önce şöhreti elinin tersiyle itip sırra kadem basmıştı! Muğla'nın bir köyüne erleştiği daha sonra da çiftlik evini kapatarak yeniden ortadan kaybolmuştu. Bakın Özlem Tekin'in yeni adresi neresiymiş...
Giriş Tarihi: 07.06.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 14:22