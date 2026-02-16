Trend Galeri Trend Magazin Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında'nın Safinaz'ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında'nın Safinaz'ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Çarli İş Başında dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, bir dönem ekranların en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kondu'nun, oyunculuğu bırakarak tamamen farklı bir sektöre yöneldiği ortaya çıktı. Ünlü ismin kariyerinde yaptığı büyük değişim ise duyanları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 08:19
Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

2000'li yılların sevilen yapımlarından Çarli İş Başında dizisinde canlandırdığı Cilvenaz karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Mine Çağlar Kondu, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Dizideki neşeli ve sempatik performansıyla dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelen Kondu, bir süre sonra televizyon dünyasından tamamen çekilme kararı aldı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Şöhretli günlerini geride bırakan eski oyuncu, yıllar sonra asıl eğitimini aldığı mesleğe yönelerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu olan Kondu'nun, bugün veteriner hekim olarak çalıştığı ve mesleğini aktif şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Kameralardan uzak, sakin bir yaşam tercih eden Kondu, artık günlerini bir klinikte hayvanların sağlığı ve bakımıyla ilgilenerek geçiriyor. Bir dönemin ekran yüzü olan isim, bugün kariyerini hayvan dostlarının yaşam kalitesini artırmaya adarken, gözlerden uzak ama huzurlu bir hayat sürüyor.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

KENDİ KLİNİĞİMDE AMELİYATLAR YAPIYORUM
Eski oyuncu yeni işini şu sözlerle anlatmıştı: "2006 yılından beri bir kliniğim var. Benim dışında başka ekip arkadaşlarım da çalışıyor. Ben değişik alanlarda cerrahi eğitimleri aldığım için daha çok ameliyat yapıyorum. Haftanın yüzde 90'ı hayvan ameliyatı ile geçiyor. Yumuşak doku cerrahi uzmanıyım. Avrupa'da da yapıyorum bunu. Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği."

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Peki siz diğer ünlü isimlerin oyunculuğun yanında hangi mesleklerde boy gösterdiğini biliyor musunuz?

SÜMEYYE AYDOĞAN

"Duy Beni", "Gaddar", "Dönence" ve "Taçsız Prenses" gibi projelerde rol alan oyuncu Sümeyye Aydoğan, yeteneği ve güzelliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Kamera karşısındaki başarılı performansının yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettirmeye hazırlanan Aydoğan, radikal bir adım atarak 15 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıldız oyuncu bir tarla satın aldı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Ailesi Çanakkale'de yaşayan Aydoğan, sürdürebilir bir yaşam projesi başlatmak amacıyla ailesiyle birlikte satın aldığı geniş arazide organik tarım yapacak.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

TİMUR ACAR

Çakallarla Dans filminde Köfte Necmi karakteriyle hafızalara kazınan Timur Acar, Bursa'nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

O anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

HAZAL ŞENEL

2006-2009 yılları arasında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena dizisi, 3 sezon boyunca herkesi ekran başına kilitlemişti.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Başta Sinem Kobal olmak üzere, Gizem Güven, Cansu Demirci, Hazal Kadak ve Hazal Şenel'in gibi genç isimlerin yer aldığı dizi, bitmesine rağmen uzun bir süre hafızalardan silinmemişti.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Dizide 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Hazal Şenel ise başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Bir süredir gözlerden uzak kalan Şenel sonunda ortaya çıktı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

33 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde farklı bir mesleğe adım attı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Oyunculuk kariyerinin yanında hayalini kurduğu kafeyi açarak farklı bir sektöre adım atan Şenel, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

ELA YÖRÜKLÜ

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplamış ve başarılı oyunculuğu, güzelliğiyle adından söz ettirmişti.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

İlk deneyimini 2018'de yayımlanan 'Kalk Gidelim' dizisinde yaşayan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol aldı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Ela Yörüklü Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra mesleğine geri döndüğünü sosyal medyadan duyurdu.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Yörüklü, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapmaya başladı.

Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...

Veteriner olarak görev yapan güzel isim sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri 'benimkiler' notuyla paylaştı.