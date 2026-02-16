Trend
Şöhreti elinin tersiyle itti! Çarli İş Başında'nın Safinaz'ı Mine Çağlar Kondu kendine yepyeni bir yol çizdi: Bakın şimdi ne yapıyor...
Çarli İş Başında dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, bir dönem ekranların en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kondu'nun, oyunculuğu bırakarak tamamen farklı bir sektöre yöneldiği ortaya çıktı. Ünlü ismin kariyerinde yaptığı büyük değişim ise duyanları şaşırttı.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 08:16
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 08:19